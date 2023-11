El relevo de Diarra, dilema abierto en el Córdoba CF

Hace semanas que el Córdoba CF cuenta con un once inicial que, con leves cambios, los aficionados empiezan a recitar de carrerilla. Iván Ania ha conseguido asentar una columna vertebral en su equipo reconocible que, sin embargo, afronta esta semana una prueba de fuego al quedar fuera de la ecuación una de las piezas clave del engranaje blanquiverde. Diarra se perderá el partido ante el Ceuta por sanción, tras ver en Málaga la quinta amarilla de su primer ciclo de amonestaciones. Una ausencia que convierte el duelo del domingo en una reválida para el equipo y que abre durante la semana un dilema para el entrenador, que tiene sobre la mesa dos opciones para cubrir el hueco que deja el maliense en la medular.

Con Christian Delgado relegado a una posición testimonial en la plantilla, Ania se debate entre las opciones de Álex Sala o Recio para acompañar al asentado Isma Ruiz en el centro del campo blanquiverde. El técnico puede optar por recuperar al catalán, que salió del equipo por sanción y no ha encontrado aún el momento para recuperar su sitio en el once inicial, o apostar por primera vez en la temporada por la titularidad del malagueño, un jugador con peso específico por trayectoria y galones, pero que todavía no ha encontrado su sitio en este Córdoba CF.

En el arranque de la semana, Iván Ania apenas ha ofrecido pistas sobre los planes en los que trabaja en estos días. Atendiendo al modus operandi del ovetense en lo que va de temporada, el principal candidato a coger el sitio de Diarra en el equipo titular es Álex Sala, si Ania cumple esa máxima que hasta ahora está mostrando de premiar el rendimiento de sus futbolistas con confianza y continuidad en el once inicial. Sala fue la gran apuesta en el arranque liguero del Córdoba CF y el barcelonés respondió con un rendimiento notable, acumulando siete partidos seguidos como titular hasta que una sanción le obligó a parar.

A su vuelta de la sanción, el buen hacer de Isma Ruiz relegó al joven mediocentro al banquillo, aunque desde la segunda unidad también se ha mostrado como una pieza importante del equipo. Sin ir más lejos, un gran centro suyo habilitó a Toril para el gol que significó la victoria en El Arcángel ante el Recreativo de Huelva.

Además de los méritos acumulados, el estilo de juego que defiende Iván Ania casa más con las virtudes de un Álex Sala capaz de echarse a la espalda el juego de su equipo y de marcar el ritmo de partido, jugando además con la libertad que le ofrece el contar con Isma Ruiz a sus espaldas, más centrado en las labores defensivas.

¿El momento de Recio?

Con todo, la opción de Recio es una alternativa a valorar por Iván Ania por diferentes motivos. El principal es el peso específico de un futbolista con una trayectoria a sus espaldas importante, que firmó en el Córdoba CF para ser uno de los referentes del equipo. Bien es cierto que su entrada en el equipo ha sido muy pausada y se ha visto condicionada por la adaptación física que ha tenido que llevar después de los meses que estuvo parado durante la temporada pasada. Esa inactividad en un futbolista con muchos kilómetros a la espalda se ha notado más de lo que cabía esperar.

Sin embargo, la mejoría física de Recio es palpable tanto en los entrenamientos como en los minutos de los que ha dispuesto. De momento, su aportación se queda en poco más de una hora sobre el campo dividida en cuatro encuentros, siempre partiendo desde el banquillo. Son números muy discretos para un futbolista de su rango que, en algún momento de la temporada, debe contar con la oportunidad de ganarse un sitio en el once inicial.

¿Es el partido ante el Ceuta el momento más adecuado para que Recio tome la alternativa? Atendiendo a la idea de juego de Iván Ania, ver de inicio juntos al malagueño y a Isma Ruiz se antoja complicado. Sin embargo, el veterano centrocampista ya ha demostrado que tiene capacidad de abarcar más labores que las exclusivamente defensivas y que su jerarquía puede incluso hacer que su acompañante juegue algo más liberado y con capacidad de sumarse al ataque.

Ante el escenario que se prevé de partido, con un Ceuta que con José Juan Romero al mando siempre plantea una intensa batalla por el control en el centro del campo, la inclusión de Recio en el once inicial del Córdoba CF ayudaría a reforzar esa solidez que últimamente está abriendo el camino de las victorias. Para ello, Ania tendría que renunciar a otras cosas. Y es por eso que el técnico anda dándole vueltas estos días al camino que tomar para, sin el pilar que supone Yussi Diarra, tratar de amarrar otra victoria fundamental para su equipo.