"Todavía no nos lo terminamos de creer". Raúl Agné no pudo ser más explícito en su rueda de prensa tras el empate del Córdoba CF en el Nuevo Colombino ante el Recreativo, en un final loco con dos goles en el tiempo de descuento. El técnico blanquiverde alabó la reacción de su equipo tras una primera parte en la que estuvo "un poco a merced del Recre", que le permitió voltear el marcador, pero se lamentó de que la última acción del choque, que origina el 2-2 final, "no tiene que aparecer nunca".

El de Mequinenza explicó que "estamos acostumbrados a vivir partidos vibrantes, pero todavía no nos lo terminamos de creer después de hacer lo más difícil, levantar el partido, que lo conseguimos, pero en el último suspiro se nos escapa y de manera cruel con un gol en propia puerta". Pese a todo, quiso quedarse con lo positivo que es "sobre todo la segunda parte, porque en la primera el Recre nos ha exigido en cuanto a intensidad y su juego directo nos perjudicaba mucho".

"Creo que la segunda parte hemos puesto fútbol, hemos puesto ataque y hemos intentado siempre ir a por el partido y ganar", insistió el preparador del Córdoba, que destacó que al contrario que el dominio territorial del Decano hasta el descanso, luego "hemos puesto el fútbol y muchas más ocasiones, aunque nos cuesta materializar. Me quedo que en un campo complicado, tras irnos al descanso 1-0 con esas malas sensaciones, hemos sido capaces de salir a por ellos y con juego y fútbol de ataque levantar el partido, aunque al final nos vamos con cara de tontos".

En su análisis, Agné también se detuvo en el desenlace del encuentro, pues tras anotar el 1-2 en el minuto 93, "la última acción no tiene que aparecer nunca porque viene de un ataque nuestro, queremos hacer el tercero cuando hay que irse al córner, acabar la jugada y se acabó el partido". "Es el único pero que reprocho al equipo", continuó el aragonés, que defendió también su planteamiento inicial del choque.

"Hemos entrado bien en el partido y no estaba pasando nada, pero nos falta músculo. Sabíamos que partidos de ida y vuelta se nos complican y lo queríamos tener desde el control del balón, pero ellos nos lanzaban, tenían cuatro para cuatro arriba y ha habido un desajuste y hacen gol. Los goles siempre son errores de los demás, pero con muy poco nos han hecho gol, porque no estaba pasando nada", argumentó.

Balance "positivo" al cierre de la primera vuelta

Tras ese 1-0 al descanso, el CCF salió con otra cara tras el intermedio, algo en lo que tuvo mucho que ver la entrada de Owusu, que dio al equipo "más presencia en ataque, frescura y muchas opciones". Entonces apareció otra vez el problema en la definición, lo que hace que la dirección deportiva esté centrada en sumar elementos ofensivos en este mercado de invierno porque "si no tienes la pegada que hay que tener, cuesta más. No puedo reprochar nada a los que están, pero es una necesidad tener más presencia arriba, tenemos pocas alternativas".

Raúl Agné, que no ocultó que le "alegraría que una vez nosotros dentro, el Recre también entrara" en el play off, aprovechó también para hacer balance de la primera vuelta, aunque centrado en sus "diez partidos": "Estoy contento, creo que nos falta algún punto, pero en fútbol hablar de merecimientos no tiene sentido. Creo que el balance es positivo y a ver si podemos ser más regulares en la segunda vuelta, enganchar buenos resultados y estar donde queremos".

Y eso es en la pelea por el ascenso, algo que tiene más mérito aún tras lo vivido en los últimos meses, hasta la llegada de Infinity. "Las hemos pasado putas, pero lo mejor que hemos hecho durante el tiempo que lo pasamos muy mal es ser capaces de competir y estar vivos a día de hoy, porque otro grupo se hubiera podido dejar, pero nosotros no lo hemos hecho, siendo conscientes de que el día que se solucionara, como así ha sido, tener todas las opciones de aspirar a estar lo más arriba posible. Estamos en la pelea, enganchados, queda mucho y tenemos muchas cosas que decir todavía".