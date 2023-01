De promesa a referente: Gudelj cumple un año en el Córdoba CF aguardando su regreso

Dragisa Gudelj cumplirá este jueves su primer año como futbolista del Córdoba CF. El central neerlandés de origen serbio llegó al club en el mercado invernal de 2022 como un joven prometedor y en 12 meses se ha convertido en uno de los referentes del equipo de Germán Crespo, el líder de la zaga y uno de sus futbolistas sobre los que debe pivotar el futuro deportivo de la entidad. Su primer aniversario como blanquiverde, además, le llega en una semana bonita, en la que regresará al equipo después de dejar por fin esa sanción de tres partidos que le ha tenido un mes parado.

"Ha pasado un año y han pasado muchas cosas. Se ha pasado muy rápido, también porque estoy muy feliz en Córdoba y estamos en buena dinámica, que así las cosas pasan muy rápido. Es mi primer paso profesional importante en España. Estoy muy feliz aquí y quiero seguir, dar todo por el equipo. Estoy muy bien en el Córdoba CF, tengo la confianza del club y me siento muy cómodo", aseguró abiertamente Gudelj al ser cuestionado por esa efeméride que alcanza como jugador cordobesista.

Su importancia en el equipo es tal que el club tiene como prioridad intentar atar su renovación cuando antes, pues su contrato cumple al final de la presente campaña, si bien se renovaría automáticamente en caso de ascenso. El central, en su línea, prefiere centrarse en su rendimiento y tiene las conversaciones con el club depositadas en su entorno de confianza. "Sobre las negociaciones, son mi representante y mi padre los que hablan con el club. Yo me concentro en lo que viene, que son partidos importantes. Quiero volver y ayudar al equipo. Solo pienso en los partidos que vienen", apuntó.

Y es que el domingo, ante la Real Balompédica Linense, Gudelj apunta al once inicial un mes después de su último partido. "Tengo muchas ganas de jugar no. Es difícil perderte tres partidos y mirar al equipo desde fuera. Como jugador, siempre quieres ayudar como sea y estando fuera es complicado. Ver el equipo perder, además lo hace todo más difícil", reconoció el balcánico.

Eso sí, Gudelj tiene claro que su regreso al equipo debe ser natural, sin ansiedades. "Yo no estaba lesionado, he estado entrenando y con buenas sensaciones. Me siento físicamente muy bien y no tengo ansiedad ni nada por volver a jugar. Solo muchas ganas. Mi padre, que tiene mucha experiencia, lo que me dice es que la cabeza fría y con tranquilidad, pero yo voy a afrontar este partido como todos, concentrado y dando todo para el equipo", indicó.

Sobre aquella acción ante el Pontevedra que le costó la expulsión directa, el defensa se la toma como un aprendizaje para su carrera. "Está claro que le das vueltas. La falta que hice, entré fuerte y a veces te pasa que tardas un segundo más. No fui a hacer daño. Todos sabemos que yo nunca entro para hacer daño. Es una situación de la que aprendí. Mi reacción no fue buena. Era mi primera expulsión directa. No es fácil salir con la cara buena dejando al equipo con diez en el minuto nueve. Si vuelvo a esa situación, mi reacción no fue buena y eso me ha ayudado, creo que me ayudará", reflexionó.

Dragisa Gudelj se mostró además convencido de que el Córdoba, tras volver a la senda de la victoria, está capacitado para aguantar la presión de ser líder. "Seguro que los tres puntos en San Fernando nos ayudaron muchísimo. Creo que nos dan mucha confianza después de dos derrotas, ahora volvemos a El Arcángel y vamos a ir a ganar el partido que viene. Merecemos ser el campeón de la primera vuelta, pero al final lo que vale es estar ahí al final de la temporada", recordó.

El sueño de la selección

En esa segunda vuelta está la clave, y el serbio no escondió su exigencia, que es la misma de la de todo el equipo: "Creo que la oportunidad está ahí, si estamos ahí podemos aguantar hasta el final. Lo que está claro es que no es fácil, hay equipos que compiten muy bien, que nos lo van a poner difícil. Seguro que va a ser una segunda vuelta muy difícil, pero es posible acabar primeros y ese es mi objetivo. Creo que todos los jugadores y el cuerpo técnico pensamos en eso".

En pleno crecimiento, y con un futuro por delante muy interesante, a Dragi se le cuestionó también por ese sueño de ser internacional con Serbia, que le llevaría a compartir equipo con su hermano, uno de los referentes de la selección balcánica. "Claro que tengo en la cabeza esa meta, me gustaría y todos los jugadores lo quieren. Lo veo real. Ahora mismo en Primera RFEF es difícil que te llame la selección, pero por mi nivel y cómo me encuentro, creo que me acerco cada vez más. Hablo mucho con mi hermano de ese tema y él es importante ahí. Me dice mucho que si sigo así, la oportunidad de estar en la selección es grande", apuntó.