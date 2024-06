El Córdoba CF en el 'play off': en busca del sexto ascenso en la postemporada

El Córdoba CF inicia este domingo en Ponferrada (El Toralín, 17:00) la decimosexta postemporada de su historia. El conjunto blanquiverde, que este verano cumplirá 70 años, presenta hasta la fecha un balance positivo en las batallas más allá de la liga regular, que ha librado de todos los colores y modelos, y en las que ha conseguido cinco de los nueve ascensos que adornan su palmarés. Ahora toca buscar el sexto en un play off que ya tiene dibujado el camino: Ponferradina en la eliminatoria inaugural y, en caso de ganar, el vencedor de la serie Ibiza-Barcelona Atlètic en el cruce final hacia Segunda División.

Esos números de la entidad cordobesista se complementan, en clave exitosa, con tres salvaciones, una en Primera y dos más en la división de plata. Pero no siempre salió cara la moneda, pues hasta en siete ocasiones tocó cruz: tres con destino a la elite y cuatro más con el objetivo de retornar a la que hoy es la primera estación del fútbol profesional, como ocurre en esta ocasión que el Córdoba CF encara con la doble ventaja que le otorga haber sido segundo de su grupo en la liga regular en Primera RFEF: la vuelta en El Arcángel y ganar en caso de empate tras la prórroga (no hay penaltis).

55-56. El primer ascenso

La primera presencia del Córdoba CF en una postemporada fue en el segundo curso de su historia, dos años después de la fusión entre el Deportivo Córdoba y el San Álvaro y tras un primer ejercicio de asentamiento en Tercera División. El proyecto liderado desde el palco por Alfonso Cruz Conde y en el banquillo por el debutante José Juncosa mandó con puño de hierro en las dos fases de la competición y consiguió con solvencia dar el salto a Segunda División.

Líder desde la jornada 4 hasta la 22 en el grupo 12, sacó seis puntos al Almería, que también luchó por el ascenso en una segunda parte de la temporada que entonces era otra liga regular con ocho equipos. El CCF alcanzó el primer puesto en la segunda fecha y ya no lo abandonó hasta el final, lo que le permitió aventajar en dos puntos al Linense y en tres al Algeciras, que prosiguieron su pelea en una promoción con varias eliminatorias a ida y vuelta y dos fases más.

59-60. Disgusto en el desempate

Asentado en la división de plata, el Córdoba acarició el salto a Primera que lograría dos campañas después. Y lo hizo además por partida doble. Porque antes de ese desempate con la Real, el cuadro cordobesista ya tuvo en su mano el ascenso. De hecho, llegó a la última jornada de la liga regular con un punto de ventaja sobre su único rival, el Mallorca, pero una derrota por la mínima ante el San Fernando (1-0) unida al triunfo balear ante el Levante (1-2) llevó la alegría a los insulares.

Condenado a jugar la promoción con la Real Sociedad -había quedado antepenúltimo en Primera-, el CCF arrancó con una derrota en San Sebastián (2-1) que neutralizó con un triunfo por la mínima en El Arcángel (1-0). La serie, al contrario que la librada entre el Celta y el Valladolid, resuelta por los pucelanos en dos partidos, se fue al desempate, en un campo neutral: Chamartín. En la capital de España, los txuri-urdin sentenciaron a su favor con otra victoria exigua (1-0).

67-68 Salvación en la elite

Los años dorados en Primera División, esas ocho temporadas seguidas con los mejores, no fueron precisamente un camino de rosas para el Córdoba CF, que vivió su situación más delicada el curso 67-68, uno antes de certificar su descenso. Después de librarse del hoy conocido como play out en cuatro de las cinco campañas previas -la excepción le sirvió para ser quinto (64-65) y firmar su mejor clasificación histórica-, fue cuarto por la cola y se vio abocado a la promoción.

El rival era el Calvo Sotelo, segundo en la división de plata tras perder la opción de subir directo en favor del Granada en la última jornada, cuando no supo aprovechar el pinchazo nazarí en Mallorca (1-0) al caer goleado por el Cádiz (4-1). Los blanquiverdes se mostraron muy superiores y después de golear en casa (3-0) repitieron triunfo en la visita a Puertollano (1-3) para alargar la aventura en la máxima categoría del fútbol español y ganar experiencia en este tipo de batallas.

72-73 Amortiguar la caída

Tras otro año en Primera División, después del único de los nueve ascensos que los blanquiverdes han celebrado en casa, con aquella victoria ante el Hércules (2-1) de la que el pasado 30 de mayo se cumplieron 53 años, al CCF le costó amortiguar el golpe al caer de nuevo a Segunda. De hecho, una derrota en la última jornada de la liga regular en Murcia (1-0), unida al triunfo del Sabadell ante el Racing de Santander (3-0) le condenó a ganarse la permanencia en una eliminatoria extra.

Tras acabar en el puesto 13, el último de los cuatro equipos que jugaban promoción -descendieron de forma directa otros cuatro-, los blanquiverdes se vieron las caras con el Gerona en un cruce a doble partido que arrancó en El Arcángel. El 3-0 dejó la serie casi decidida, si bien los catalanes se dieron el gusto de ganar (3-2) en un partido en el que la escuadra cordobesista nunca llegó a ir más de un gol por debajo, sellando su permanencia con relativa suficiencia.

73-74 No hay dos sin tres

Con el aval de las dos experiencias anteriores, el Córdoba CF repitió en una promoción para garantizar su plaza en la división de plata. Y eso que hasta el final tuvo opciones de evitarla, si bien su victoria en la última jornada ante el Sabadell no tuvo continuidad en los resultados de dos de sus rivales, el Barakaldo y el Sevilla, que con sus triunfos se mantuvieron fuera de la zona roja de la clasificación. Los blanquiverdes volvieron a ocupar el puesto 13.

En esta ocasión, su rival fue la AD Almería, germen del que luego fuera Polideportivo Almería que pelearía en el Grupo IV de Segunda B a mediados de la década de los 90. Como ya ocurriera un año antes, el CCF dejó casi liquidada la eliminatoria en el primer partido, en El Arcángel (3-1), si bien en esta ocasión el postrero gol albirrojo dio más emoción para la vuelta. Tanto que el desenlace llegó en la prórroga, pues los almerienses igualaron el 3-1 y Cruz Carrascosa decidió en el añadido.

84-85 El salto más obligado

Como no podía ser de otra forma, la primera campaña en la cuarta categoría nacional -luego vino otra, hace tres años-, ese retorno 30 años después a la Tercera División, fue duro, pero efímero. El Córdoba CF, con el traje de súper favorito más allá de sus problemas institucionales -una deuda de 100 millones, retraso en el pago de nóminas y apuesta obligada por gente de la casa-, se encontró en los filiales del Sevilla y el Betis como grandes enemigos para acabar entre los dos primeros.

Al final, y tras una primera vuelta de altibajos, una serie de 13 triunfos consecutivos dejó al CCF con opciones de pelear la segunda plaza, pues el Betis Deportivo ya se había escapado, algo que logró con cierta claridad. Segundos del Grupo 10, los cordobesistas iniciaron el play off ante el Mestalla (campeón del 6), que ganó en casa (1-0) pero se vio fuera en El Arcángel (2-0). Menos apuros hubo en la final ante el Valdepeñas, noqueado con un 4-1 que dejó en nada el 1-0 final para sellar el ascenso a Segunda B.

90-91 Primera intentona de la década

La década de los 90 convirtió al Córdoba CF en un habitual en la pelea por el ascenso a Segunda, algo que sólo conseguiría en 1999. La primera de esas liguillas llegó en el curso 90-91, tras cinco campañas de adaptación a la categoría, y tras un curso difícil. Y eso que durante la primera vuelta el equipo estuvo en cabeza, pero una serie negativa en el arranque de la segunda, con seis pinchazos en diez jornadas que lo dejaron tercero provocó la salida de Crispi y la llegada de Uceda.

Un cambio que sirvió apenas para mantener esa plaza en la zona de promoción del Grupo 3, tras el Badajoz y el Recreativo, y por delante del Mérida. El sorteo deparó como rivales al Racing de Santander, el Cartagena y el Getafe, primer rival en El Arcángel (1-1). La derrota en Cartagena en la siguiente salida (1-0) y otro empate en casa ante el Racing (3-3) minimizaron las opciones de los blanquiverdes, que ya no sumaron más puntos -ni anotaron gol-; subieron los cántabros.

94-95 Ser campeón no basta

Ya dentro del Grupo IV, el Córdoba CF alcanzó su segunda liguilla consiguiendo su primer título de campeón de la fase regular en Segunda B, algo que logró con una jornada de antelación tras golear en casa al Cartagena, si bien la derrota en el cierre en Yecla enturbió el ambiente, y no poco. El Almería, el Écija y el Jaén le acompañaron en la postemporada, en la que el sorteo emparejó a los blanquiverdes con el Castellón, el Mensajero y el Sestao.

Precisamente, la derrota en La Plana por la mínima dibujó el peor escenario para arrancar la fase, algo que ni siquiera tapó el triunfo, también exiguo, ante el Sestao, porque la reacción de los vascos en Las Llanas provocó que Rafael Gómez destituyera a Crispi, apostando por Juan Verdugo para los tres últimos partidos. El CCF ganó los dos de casa, pero perdió en La Palma, por lo que al final terminó segundo, con un punto menos que el Sestao, que fue más regular.

95-96 Un enemigo extra en casa

Con el ascenso como único objetivo posible, el Córdoba CF se encomendó de nuevo a técnicos de la casa. Pedrito inició el campeonato colocando pronto al equipo en el liderato, si bien una serie de tres derrotas fuera y dos empates caseros acabó con la calma de Gómez, que activó la guillotina y dio el banquillo a Perico Campos. Los cordobesistas pelearon por acabar entre los cuatro primeros, algo que lograron en la última jornada tras ganar el Xerez, dejando fuera el Málaga.

El sorteo cruzó al CCF con el Levante, el Avilés Industrial y el Racing de Ferrol. Gómez fichó para ella a Angoy, portero del Barça, si bien fue Viña el que jugó los primeros partidos: 0-0 en la visita al Levante y 4-2 al Racing. Tras el cambio en la portería, todo se torció. Al 2-1 cedido en Ferrol siguió el 0-1 ante el Levante, marcado por la mala actuación arbitral de Valle Gil. La victoria ante el Avilés y el posterior empate en tierras asturianas quedó en nada, pues el ascenso ya era granota.

96-97 Tercera oportunidad seguida

De nuevo como campeón del Grupo IV, el Córdoba CF se plantó en su tercera liguilla consecutiva. Y eso que el inicio fue traumático, pues tres derrotas en cuatro jornadas dejaron a Perico Campos en el disparadero, por lo que un tropiezo más tras tres victorias sellaron su adiós. Juan Verdugo hizo de puente, con otro revés, con Eduardo Chato González, que enderezó el rumbo de un equipo que selló su título de campeón en la penúltima fecha al ganar al Betis B (1-3), sexto triunfo en siete citas sin perder.

Acompañado en la promoción por Xerez, Jaén y Recreativo, al CCF le tocó en un grupo con Elche, Deportivo B y Barakaldo. El cuadro cordobesista llegó a las dos últimas jornadas con el ascenso en su mano, tras empatar con el Elche los dos partidos y ganar ambos al Barakaldo. Sin embargo, un inesperado 1-4 ante el filial gallego dejó en nada el posterior triunfo por la mínima en La Coruña. El premio fue para el cuadro ilicitano por el goal average general tras empatar ambos a 11 puntos.

98-99 El 'cartagenazo' inolvidable

Quinta intentona en nueve temporadas, llegando tercero al acabar en el Grupo IV tras el Melilla y el Sevilla B, y por delante del Polideportivo Ejido, al que superó en una última jornada al vencer en Plasencia (0-2). Todo tras un mal arranque, con solo cuatro victorias en 15 partidos que costaron el puesto a Campos y llevaron al banco a su segundo, Pepe Escalante. Para colmo, el Ayuntamiento tuvo que salir al paso para pagar las nóminas a un plantel que llegó a encerrarse en el estadio.

Con todo eso a las espaldas -también una serie de 17 jornadas sin perder y un pleno al 9 final-, el Córdoba CF encaró una liguilla junto al Cartagonova, la Cultural Leonesa y el Racing de Ferrol. Al tropiezo inaugural en León y una victoria también por la mínima en casa con el Racing siguió una bofetada en Ferrol (5-0) que tiñó todo de negro. Sin embargo, el 2-0 ante la Cultural dejó la puerta abierta, pues ganar el doble partido al Cartagonova daba el ascenso: 2-0 en casa y el inolvidable 1-2 en el Cartagonova dieron forma a la madre de todos los ascensos.

06-07 De Pontevedra a El Alcoraz

Después de cinco temporadas en Segunda, el Córdoba CF decidió celebrar su cincuentenario con un descenso. Tocaba volver a empezar. El primer año salió rana, tras una mala apuesta inicial por Quique Hernández y un tropiezo definitivo en la penúltima fecha en Almansa (2-2), con Escalante ya al frente. El cordobés fue el elegido para continuar el proyecto, ya con un equipazo con gente de la categoría que tuvo que esperar a la penúltima fecha para clasificarse, con ayuda en otro campo.

La última derrota en la liga regular en El Puerto llevó al CCF cuarto al play off -tras el Sevilla Atlético, el Linares y el propio Racing Portuense-, con formato de dos eliminatorias. En la primera esperaba el campeón del Grupo 1, el Pontevedra. El 0-0 en El Arcángel pareció malo cuando al cuarto de hora se dibujó un 2-0 en Pasarón, que Asen dejó en nada (2-2). En la final tocó el Huesca, noqueado en El Arcángel (2-0) y engullido en El Alcoraz (1-1) por un equipo apoyado por los ya míticos 175 cordobesistas ("ven y cuéntalos").

11-12 El buen fútbol sin premio

Un empate sin goles en Balaídos, que confirmaba el ascenso directo del Celta y el último billete del play off del Córdoba CF fue el epílogo de una liga regular inolvidable. El primer proyecto de Carlos González, con Luna Eslava en los despachos y Paco Jémez en el verde, con múltiples apuestas en la plantilla -Alberto García, Javi Hervás, López Silva, Patiño y, cómo no, Borja García-, jugó al fútbol como los ángeles y con el paso de las jornadas se posicionó para estar en la lucha por dar el salto a Primera.

Al final entró como sexto, por lo que le tocó en la primera eliminatoria un Valladolid que dos años antes había estado en la elite. El 0-0 en El Arcángel, en un partido en el que por oportunidades y juego el cuadro cordorbesista mereció un mejor resultado, empezó a decantar del lado de los pucelanos la serie. El 3-0 en el José Zorrilla, con goles en la segunda mitad, terminó con el sueño del ascenso y liquidó un proyecto que luego no tuvo continuidad... aunque dos años después llegara el gran salto.

14-15 El milagro de Las Palmas

Sólo dos temporadas de haber mirado por primera vez en más de cuatro décadas a la máxima categoría, el Córdoba CF volvió a verse en la pelea por dar el salto a Primera División. Otra vez entró como último al play off, en esta ocasión hasta séptimo, por la presencia del Barcelona B en la tercera plaza -no podía ascender-, y tras un tramo final tan increíble como luego fue la resolución de la promoción. Tras el despido de Pablo Villa tras 25 jornadas y con el equipo a un punto del objetivo, el puente de Carrión no funcionó y fue Albert Ferrer el que, sin que el revulsivo fuera inmediato, terminó la faena... mirando a Sabadell.

El Real Murcia apareció como primer rival en la postemporada, y El Arcángel, como ya había pasado en la última jornada liguera con el Mallorca, vio un 0-0 que dejaba abierta la vuelta: el 1-2 en el Enrique Roca selló el paso a una final en la que tocaba Las Palmas. Otro empate sin goles en la ida obligó a jugárselo con todo en contra en Gran Canaria. Con el marcador 1-0, la invasión de campo de la afición amarilla al paso por el minuto 90 dibujó un escenario surrealista del que se aprovechó el CCF para igualar en su único tiro a puerta del partido y ascender con el ya imborrable gol de Uli Dávila.

15-16 De Montilivi a la depresión

El efímero y frustrante paso por la Primera División, más de 40 años después, dio paso a un nuevo proyecto con la mirada en el ascenso. José Luis Oltra, un hombre con varios saltos a la elite ya en su currículum, fue el elegido para iniciar una nueva etapa en la que, como era habitual, las caras nuevas alcanzaban la decena. El Córdoba CF asustaba sobre todo de medio campo hacia arriba, con Florin Andone, Xisco y un joven Raúl de Tomás, pero sufrió hasta la última jornada para asegurar su plaza en el play off, como quinto tras ceder un empate ante un Almería con diez en la última jornada en El Arcángel.

El Girona, cuarto, fue el adversario en la primera eliminatoria, que arrancó en El Arcángel. El CCF se puso 2-0 muy pronto y perdonó la vida a su rival, que acabó sacando un valioso botín (2-1). Todo quedaba abierto para la vuelta en Montilivi, donde los blanquiverdes se adelantaron ya en el segundo tiempo con un gol de Xisco que neutralizaron Borja García y Aday. Con el 2-1 llegó la prórroga, el penalti no pitado a Fidel tras una patada en la mano y la sentencia con los visitantes volcados, pues ese resultado clasificaba al Girona por su mejor posición en la liga regular. A partir de ahí, comenzó la depresión de un equipo que ahora vuelve a soñar en plata.