Un peligro latente: el Córdoba CF puede perder su puesto en la próxima Copa del Rey

El final de temporada del Córdoba CF puede resultar bastante más perjudicial para la entidad de lo que parece si finalmente los de Manuel Mosquera no son capaces de alcanzar una plaza en el play off de ascenso para agotar sus posibilidad de dar el salto de categoría. A ese fracaso rotundo se le podría sumar otro varapalo, de no mejorar los resultados en en este tramo final del curso, como sería perder el puesto en la próxima Copa del Rey, posibilidad que ahora mismo está más abierta que nunca.

De hecho, el Córdoba está en el límite de defender ese puesto en la competición copera de la próxima temporada y con dos rivales como el Mérida y Unionistas de Salamanca que acechan con fuerza desde atrás, igualados a puntos con los blanquiverdes y en dinámica mucho más positiva en las últimas semanas.

Las bases de competición que regulan la Copa del Rey desde el pasado curso, y que tienen todos los visos de quedar renovadas de cara a la campaña 2023-24, establecen que en Primera Federación se reparten diez puestos para el torneo del KO. A ellos tienen derecho los cinco mejores clasificados de cada grupo, excluyendo a aquellos equipos que tengan condición de filial o alguna otra dependencia similar de una entidad que se encuentre en una categoría superior.

Esos criterios, traducidos a la realidad del Grupo I de Primera Federación, mantienen ahora mismo al Córdoba dentro de esas cinco plazas, toda vez que con su séptima posición actual le bastaría para agarrar el último billete disponible, al no entrar en esa pugna el Real Madrid Castilla y el Celta de Vigo B. Ahora bien, lo que hace unas semanas parecía trabajo hecho, por la diferencia de puntos con los equipos de la zona media, ahora se ha complicado sobremanera para los blanquiverdes. El colchón ya no existe y, mientras los filiales sigan por delante, aguantar la séptima posición es obligatorio.

Después de los resultados de la jornada 33, el Mérida y Unionistas de Salamanca ya cuentan con los mismos 48 puntos que el conjunto blanquiverde. En las cinco jornadas finales, el Córdoba tendrá que visitar al Mérida, en partido correspondiente a la jornada 37, con el hándicap de haber perdido en el duelo de la primera vuelta (1-2) en El Arcángel, lo que también complica el goal average. En esa pugna con Unionistas, la ventaja en caso de hipotético empate quedaría del lado del Córdoba, que ganó en El Arcángel y empató en la ciudad salmantina.

En cualquier caso, atendiendo a la dinámica de resultados que arrastra el Córdoba, nadie se atreve ya a asegurar que a los blanquiverdes le acabe dando este tramo final del curso para evitar la debacle total. El objetivo prioritario del club sigue siendo el de alcanzar el play off de ascenso. En esa tarea anda inmerso el cuerpo técnico de Manuel Mosquera, pese al escaso botín conseguido en sus dos primeras semanas en la entidad.

Los atractivos de la Copa del Rey

Ahora bien, si los resultados no alcanzan para entrar en esas eliminatorias por el ascenso, el contar al menos con un billete para la Copa del Rey supondría un leve consuelo, quizás insuficiente, pero muy importante por diversos aspectos para la entidad.

A nadie se le escapa el beneficio social y económico que el Córdoba CF sacó de su eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla, hace dos temporadas. En un Arcángel a reventar, los blanquiverdes tutearon a un equipo de Liga de Campeones y generaron un entusiasmo palpable en sus aficionados, lo que también tuvo un retorno importante en las arcas de la entidad por la venta de entradas.

Ahora, en plena caída desde hace meses, el Córdoba vive con el peligro latente no solo de descolgarse del cartel de la lucha por el ascenso, también de no salir en la foto de la próxima Copa del Rey. Una batalla aún secundaria pero con más importancia de la que parece para el club de El Arcángel.