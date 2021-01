Pablo Alfaro, ante la visita del Córdoba CF al UCAM: "La intención es competir y ganar"

El Córdoba CF ha celebrado este viernes su penúltimo entrenamiento de una semana que culminará en Murcia el domingo con el encuentro ante el UCAM (BeSoccer La Condomina, 17:00) ya con la presencia de su primer fichaje invernal, el delantero Alberto Ródenas. Un jugador que Pablo Alfaro espera que pueda echar una mano "en una zona del campo en la que necesitamos más hombres y diferentes" y al que ha visto "bien físicamente", aunque con la lógica "falta de ritmo de competición porque no ha jugado mucho".

El técnico blanquiverde ha valorado de su primer refuerzo invernal que "ha tenido experiencia ya fuera de filiales en Huelva y Majadahonda" y que ha llegado "con mucha ilusión". Un aspecto clave porque "no hay mucho tiempo" para su adaptación, "no hay el margen de una pretemporada", de ahí que el objetivo ahora mismo es "que se adapte rápido e intentar que sea uno más lo más pronto posible". De momento, si no hay sorpresas, podría debutar ya este sábado en la convocatoria.

Pero ¿qué puede aportar Alberto Ródenas? "Es un delantero sub 23 que tiene toda su carrera por delante, que ha tenido experiencias en equipos importantes de la categoría, y es un hombre que puede jugar en la posición de delantero centro o mediapunta, que se desenvuelve bien, tiene una estatura importante y ha venido con buen ritmo de entrenamientos, aunque no ha competido mucho", ha analizado el entrenador del Córdoba.

Un Alfaro que confía en la llegada de algún refuerzo más -la prioridad sigue siendo Berto González, del Sporting- cuando se culmine la marcha de Alberto Salido, y que no ha descartado por completo la presencia de Miguel de las Cuevas en el próximo partido pese a su ausencia en los dos últimos entrenamientos: "Lleva dos días en ese reposo activo, hay que hacerle el diagnóstico final y habrá que esperar, pero la evolución está siendo buena, después de que se ha descartado algo más importante".

¿Espera más incorporaciones? "Somos optimistas siempre y estamos en contacto permanente con la dirección deportiva. Sabemos que se está trabajando, que son días complicados porque cada día queda uno menos y el mercado cierra el lunes ya, pero intentamos dar soluciones. La idea sigue siendo la misma, no va a haber muchas, pero el equipo sí necesita alguna en posiciones determinadas para que tengamos otras características que ahora no tenemos, pero estamos en esa competencia con otros equipos".

¿Qué posiciones quiere reforzar? "Creo que somos conscientes de lo que necesitamos para mejorar, y de lo que hay que guardar para eso no empeorarlo, pero no puedo dar muchas pistas porque te lo encarece o te varía la situación. Bastante varía ya de la mañana a la tarde como para poder decirlo públicamente, porque queda poquito y no podemos dar pistas a nuestras competencias".

¿Es una final el partido ante el UCAM Murcia? "Es un partido importante, bonito, entre dos equipos de la zona de arriba; y es para ir a competir e intentar ganarlo. Es un rival llamado a estar en la zona alta también, que aquí consiguió un punto con un empate sin goles. Cada vez quedará un partido menos, pero la intención es la misma de siempre: competir, sumar y ganar".

El UCAM llega en su peor momento. "No se sabe si eso es bueno porque cuando uno no anda en su mejor momento se trabaja más para revertir la situación. En su casa se ha mostrado fuerte hasta ahora, aunque ha perdido ya un partido y esperamos un rival que va a querer competir de tú a tú. Pero nosotros vamos con la intención de mantener la fortaleza de visitantes que es una de las cosas que nos está haciendo estar donde estamos".

¿Se ha recuperado el equipo del golpe ante el Yeclano? "Ningún equipo va a ganar todos los partidos porque la igualdad es tremenda y los equipos con recursos menores tienen otros argumentos y ahí vemos los resultados, que son justísimos. Tenemos que seguir con nuestro camino, no dando concesiones y compitiendo con nuestros argumentos, que los tenemos, sabiendo que tenemos que dar el 100% y no conformarnos con el 80%, porque ahí no somos tan fuertes, y lo queremos ser".

¿Puede pesarle la presión al vestuario? "Este año es muy extraño porque nuestra gente no puede acompañarnos y eso sería una ventaja ante equipos de una categoría que no tienen ni esta masa ni este escenario. Pero somos conscientes de que la presión hay que tenerla interiormente y estando en un club como el Córdoba, exigirnos estar arriba es lo más normal; estamos en ese proceso y no estamos tan lejos".

¿Qué importancia da al partido del domingo? "La que tiene un partido de dos equipos que estamos arriba, que el que sume da un paso hacia adelante y queremos ser nosotros, pero dentro del respeto al UCAM, que el Córdoba dé su mayor potencial, para eso trabajamos siempre y que el equipo sea más sólido y fiable siempre".

¿Ha tenido que trabajar mucho con el grupo tras el último revés? "Lo primero que tienes que intentar diagnosticar es por qué sucede algo, lo bueno y lo malo. Aunque en la primera parte el otro día, más de media hora, fuéramos un equipo con muchos argumentos y lo que somos, hay que saber que la línea que veníamos llevando es la correcta, que ese equipo sí compite de verdad y lo hemos hecho incluso con equipos mejores y de categoría superior. Tenemos que intentar no alejarnos de eso y que los errores, que se pueden dar, nos lleven a la reflexión y la solución rápida, pero sin lamentarse demasiado porque así es como no se progresa".