Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Ceuta

CARLOS MARÍN. Clave. El almeriense, que regresaba al once inicial tras perderse la cita en la Vega de San Mateo, no pudo hacer nada en los dos goles encajados, pero estuvo inconmensurable en el tramo final de la primera mitad evitando el 1-2 tirando de reflejos.

PUGA. Discreto. El granadino no tuvo su día en ataque y fue exigido en defensa por las internadas de Ismael César. Acabó con molestias y fue sustituido en los minutos finales por José Alonso.

JOSÉ CRUZ. Seguro. El central cordobés tuvo que tirar de experiencia para frenar el ataque visitante. No tuvo problemas con Raíllo, al que no dejó ni un palmo.

BERNARDO. Cumplidor. Sin contrato para la próxima temporada, el defensor cordobés cumplió en defensa en el que pudo ser su último partido como blanquiverde en El Arcángel. Conectó bien con José Cruz e incluso con un taconazo suyo dio la asistencia del primer gol de Casas.

GUDELJ. Central. La banda es un calvario para un jugador que raya a un gran nivel en el eje de la zaga. El primer gol ceutí vino por su costado. Aunque cumplió, lo suyo es defender.

VIEDMA. Fallón. El jiennense fue una de las grandes novedades en el once inicial de Germán Crespo. Sin embargo, no estuvo atinado y fue relevado al descanso por Álex Bernal.

JAVI FLORES. Galones. Sin ser uno de sus mejores partidos, el de Fátima buscó darle sentido al juego del equipo. No conectó con Viedma y todo fue diferente con la entrada de Bernal.

LUISMI. Voluntarioso. El de Plasencia buscó acciones ofensivas desde el costado derecho por donde arrancó en el encuentro. No obstante, se le vio por medio y en la izquierda dada su versatilidad.

SIMO. Sin fuelle. El hispano-marroquí, que regresó al once inicial, ha acabado la temporada exhausto. Y se le nota. No es el del inicio del curso. Lo intentó en varias acciones, pero no tuvo suerte.

WILLY. Negado. El de Torremejía se quedó sin ver puerta y lo intentó en varias acciones. Se quedó sin gol en la recta final de la temporada.

ANTONIO CASAS. Hambre. El rambleño está en su mejor momento del curso. Clave en ataque y con ganas de más. Seis goles en cuatro partidos le valen para colocarse como pichichi.

ÁLEX BERNAL. Serenidad. El sevillano le da otro toque al centro del campo blanquiverde. Se nota cuando no está en el verde y también cuando sí está. Presiona, da pausa y equilibrio y conecta a la perfección con Javi Flores.

ALE MARÍN. Fuerza. El sevillano está aprovecho los minutos con el primer equipo a la perfección. Un premio a su trabajo que además saca a relucir con otro gol en Segunda RFEF. Puerta abajo para ganarse su continuidad.

ADRIÁN FUENTES. Sin suerte. El madrileño no ha llegado en su mejor momento a esta recta final del campeonato. Le pone voluntad y fuerza, pero no está atinado en los metros finales.

OMAR PERDOMO. Poco tiempo. El canario volvió a contar con minutos tras quedarse fuera del último partido por un proceso febril. Sustituyó a Willy a falta de 15 minutos para dar más frescura al ataque.

JOSÉ ALONSO. Lateral. El de Punta Umbría, tras volver de su lesión, sigue sumando minutos en la recta final de los partidos. Suplió a Puga, que acabó tocado, en el costado derecho de la defensa.