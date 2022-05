El último baile en El Arcángel (3-2)

El último baile en casa del campeón. El Córdoba CF despidió la temporada en El Arcángel con un triunfo ante un voluntarioso Ceuta que tuvo que claudicar ante el hambre de Antonio Casas y el desparpajo de Ale Marín. El rambleño volteó con dos goles el tempranero tanto de los caballas y el sevillano se sumó a la fiesta para redondear el triunfo de los de Germán Crespo, que cumplieron ante su gente hasta el final y volvieron a hacer historia tras cerrar un curso inolvidable en su estadio, donde nadie fue capaz de hincarles el diente. 17 partidos, 17 victorias. Ambición hasta el final.

El Arcángel echaba el telón de fondo y Germán Crespo apostó por un once inicial con las novedades de Carlos Marín, Viedma y Simo respecto al que puso en escena una semana antes en la Vega de San Mateo. Era la hora de poner la guinda de la mejor manera posible ante la afición cordobesista. El broche a una temporada para el recuerdo.

Sin embargo, el Ceuta, sin su puesto de play off cerrado, dio primero. No se llevaba ni un minuto de juego cuando los ceutíes mandaban en el partido. Alain aprovechó un agujero en la banda izquierda, pero su disparo lo sacó como pudo José Cruz. El rechace le volvió y a la segunda no falló y puso el 0-1 cuando aún había aficionados que no se habían sentado en su asiento.

Cuando el objetivo del ascenso está cerrado, la relajación es palpable, aunque la ambición y voluntad del Córdoba CF es innegociable porque tres minutos después puso la igualada en el partido gracias a un Antonio Casas que está acabando el curso en un momento espectacular. El rambleño, tras un taconazo de Bernardo Cruz, es de gatillo fácil y en el área es demoledor si le dejan suelto. Cinco goles en cuatro partidos y ya es pichichi.

Con el 1-1, el Córdoba CF resolvió rápido la caraja de la primera jugada del partido. Incluso empezó a controlar el juego y a crear más peligro sobre el área de Montegud. Poco después, Willy, en esa bonita batalla por el gol con Casas, no llegó a un disparo de Javi Flores que se fue desviado. Poco después, Bernardo Cruz cabeceó alto un centro del capitán blanquiverde.

El Ceuta achicaba como podía y buscaba meter el miedo a la contra ante un Córdoba CF que no terminaba de bailar como le gusta en el centro del campo. Viedma no encontraba su sitio y el partido entró en una fase anodina, en el que los blanquiverdes tenían el balón y no atinaban en el último pase. Un bajón que ni activó la pausa hidratación.

En la recta final de la primera mitad, el Ceuta volvió a aparecer por las inmediaciones de un Carlos Marín que tuvo que detener un disparo de Iván Guzmán. Acto seguido, Raíllo probó con un lanzamiento dentro del área que tocó lo justo Gudelj y se fue al lateral de la red. Los ceutíes se crecieron y tuvieron cerca el 1-2, pero apareció un inmenso Carlos Marín. El meta almeriense tuvo que tirar de reflejos ante Carrasco que cogió un rechace tras un tiro desde la frontal de Aisar.

Tocaba dar un paso adelante ante un Ceuta que acabó mejor la primera mitad. Germán Crespo movió el banquillo y dio entrada a Álex Bernal por Viedma. Los blanquiverdes se hicieron con el dominio ante un cuadro ceutí que aguantaba atrás. Willy dio el primer aviso de esta segunda parte. El de Torremejía se topó con Montagud.

En un partido sin la intensidad de otros días, los blanquiverdes empezaban a bailar a su ritmo. Germán Crespo metió a Ale Marín y Adrián Fuentes para refrescar los costados. El juego se aceleró unos minutos y el Córdoba CF mata si lo dejan. Y lo dejaron. Antonio Casas no desaprovechó el pase atrás de Ale Marín para poner el 2-1. Otro gol más del rambleño. Todo un killer del área.

Era el momento de jugar con las necesidades del Ceuta, que debía dar un paso al frente para no complicarse su futuro. Los ceutíes lo intentaron y pusieron todo lo tienen. Sin embargo, los blanquiverdes mostraron que también saben jugar con una velocidad inferior a la habitual. Además, buscaban pillar los huecos que dejaban los caballas atrás.

El Ceuta, con el marcador en contra, también empezó a mover el banquillo. Tres cambios del tirón hizo Chus Trujillo para intentar reactivar a su equipo. Enfrente un Córdoba CF que bajó sus prestaciones y dejó jugar al rival. Eso sí, buscaba la sentencia a la contra. Omar Perdomo entró por Willy en la pausa de hidratación. El de Torremejía no vio puerta y la batalla por el pichichi se le pone de cara a un Antonio Casas que siguió peleando y luchando como si acabase de empezar el encuentro.

Los ceutíes se hicieron con el control del envite ante un Córdoba CF que bajó sus pulsaciones. Era cuestión de poner la guinda para cerrar el curso invicto en casa. Y llegó el broche esperado. Ale Marín volvió a ver puerta como lo hizo una semana antes en la Vega de San Mateo. El jugador sevillano está aprovechando sus minutos con el primer equipo y anotó el tercer tanto cordobesista.

Aunque Pito Camacho marcó en la última acción del encuentro, este cuento merecía un final feliz, como felices se fueron todos los aficionados locales cuando abandonaban El Arcángel. Alegría por un curso completo de triunfos en un coliseo ribereño que tuvo su último baile. Un adiós para que cuando se abran de nuevo las puertas ya sea en Primera RFEF.