Dolido por la derrota su equipo en Murcia, Raúl Agné apuntó sobre su balance del choque que fue "un partido muy igualado, con dos partes muy diferenciadas. La primera muy igualada, donde mandan los detalles y el acierto, ellos han convertido una doble ocasión que han tenido y nosotros no las hemos convertido. Y luego la segunda parte hemos tenido que ir a contracorriente, sumar gente arriba".

"Creo que hemos entrado bien y hemos tenido una ocasión muy clara que hubiera cambiado el devenir del partido. No ha podido ser y al final nos exponíamos mucho con tanta gente por delante del balón a las transiciones rápidas del Murcia", añadió Agné en su análisis.

El técnico aragonés no escondió que "el fútbol son goles" y por eso se iban "disgustados con el resultado, pero creo que el equipo, la indolencia y la falta de intensidad que hemos tenido en ocasiones, en esta ocasión no tengo ninguna queja. Al final, el último cuarto de hora hemos atacado mal con balón, pero porque lo hacíamos más desde el corazón que con la cabeza".

Para Agné, la diferencia principal estuvo en el acierto. "En la primera parte hemos tenido dos ocasiones muy clara y el rival ha hecho una, pero ellos también juegan. Hicimos peor primera parte en Granada o Huelva que aquí, pero el rival ha hecho un buen partido. En la segunda parte hemos ido a por el partido y no hemos conseguido empatar, pero no estoy de acuerdo en que la primera parte haya sido como la de Granada o la de Huelva. Yo intento analizar el juego, no el resultado", reiteró el técnico blanquiverde.

Sobre la actitud de sus futbolistas, Agné defendió que "no ha sido cuestión de indolencia. En la primera parte las ocasiones han sido iguales, con el Murcia acertando y el Córdoba no". "Indolencia fue lo de la semana pasada", añadió.

Con todo, el aragonés no escondió que "estamos en un pequeño bache, pero tenemos que tener tranquilidad, asumir esa responsabilidad y no nos queda que pensar en ganar al Yeclano la semana que viene".

Para justificar la derrota, Raúl Agné no quiso escudarse en la baja de Javi Flores. "Todos sabemos lo que es Javi Flores para nosotros, pero después de una derrota todo se ve negativo. Mi obligación es tener capacidad de análisis. No es la primera vez que me pasa en mi carrera. La semana que viene volvemos a tener a Javi, que será más importante en casa que fuera", apuntó al respecto.

José Antonio como lateral

Con todo, sí que reconoció el técnico que faltan piezas importantes por fichar. "Vamos a incorporar un lateral derecho, está claro. Lo necesitamos". Además, respecto a la colocación de José Antonio como lateral izquierdo, el aragonés apuntó que fue "porque Jesús tenía cuatro tarjetas. Tenemos mucha gente con cuatro tarjetas y estamos intentando que no nos caigan todos a la vez. Creo que José Antonio ha cumplido perfectamente".

El técnico cordobesista elogió a Willy en su estreno, asegurando que lo vio "bien, esperamos tener a alguien pronto que le pueda acompañar". "Sabemos lo que es, un delantero trabajador y honesto, que nos da otras alternativas que no teníamos. Él ha generado las tres ocasiones más claras y estoy convencido de que irá a más. A ver si les podemos sumar a alguien más en el ataque", deseó Agné.