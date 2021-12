Germán Crespo: "Vamos a ir con todo, como siempre"

No cabe otra que ir a ganar. Germán Crespo tiene claro que su equipo será ambicioso ante el Mensajero, en el partido que cierra el 2021 para el Córdoba CF, pese a las bajas y las molestias que arrastran varios jugadores en la plantilla blanquiverde.

"El partido pasa por ganar, como todos los que disputamos, porque siempre buscamos los tres puntos. Luego el partido dará para conseguirlos o no. Hay veces que se consigue y otras que no, pero todo lo que sea sumar como pasó en Ceuta, es bueno", apuntó el técnico blanquiverde ya desde La Palma, aunque no escondió que "el ganar sería importante para irnos a las vacaciones con una gran diferencia".

En busca de esa posibilidad de disparar su ventaja en la tabla, Crespo aseguró que van a ir "con todo, como siempre", aunque también dejó claro que la plantilla no atraviesa su mejor momento en el aspecto físico. "Hay que mirar cómo llegan los jugadores para intentar sacar el mejor once posible, que se adapte también al terreno de juego. Llegamos después de haber jugado un partido 72 horas antes, con un viaje largo y teniendo que adaptarnos. Pero cuando pite el árbitro el inicio, todo queda aparcado porque sabemos de la importancia de los tres puntos", reiteró el granadino.

Sobre la presencia de Simo y Casas en la convocatoria, Germán Crespo dejó claro que podrán ayudar, pese a estar justos de forma tras su ausencia en Ceuta. "Cuando han entrado en convocatoria es porque están bien. No estarán al 100%, como casi todo el mundo. Hay muchos jugadores que tienen molestias, pero las sensaciones en el entrenamiento han sido buenas y sacaremos el mejor once posible", garantizó.

Del rival, el Mensajero, Crespo destacó que le preocupa la motivación que supone jugar contra el conjunto cordobesista. "Como todos los equipos cuando se enfrentan al Córdoba, tendrán una motivación extra. Han hecho el día del club y para ellos los tres puntos son importantes porque están en zona peligrosa. Pero más que mirar al rival, tenemos que mirarnos a nosotros y salir con la intensidad que requiere este tipo de partidos", expresó.

El Arcángel, clave para el ascenso

En esa idea de mejorar el rendimiento propio, Germán señaló como la principal clave el mejorar "esa toma de decisión en los últimos metros". "Estamos perdonando demasiado y eso hace que no se sume de tres en tres. Si tenemos la suerte de acertar el 50% de lo que se genera, tendremos mucho camino recorrido", vaticinó.

Con todo, mirando a la liga en su conjunto, Germán Crespo se mostró tranquilo por esas tres salidas sin ganar, consciente de que en El Arcángel estará buena parte del ascenso si su equipo se mantienen sin fallo ante su afición. "Lo hemos hablado desde el principio de temporada. Sumar de tres en tres en casa y conseguir hacer un fortín de nuestro estadio te da mucho, y así está siendo. También empezamos bien fuera, aunque ahora los resultados están siendo más irregulares, pero estamos viendo lo complicado que es ganar fuera de casa. Es complicado y en la segunda vuelta los equipos se van a jugar más, por lo que será más difícil ganar fuera, pero el mantener la regularidad en casa, como hasta ahora hemos hecho, que hemos ganado todo, prácticamente nos daría el objetivo", apuntó.