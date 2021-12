El acierto, la clave para que el Córdoba CF vuelve a brillar lejos de El Arcángel

El Córdoba CF, sólido líder del Grupo IV de Segunda RFEF, cierra este miércoles el 2021 con la visita al Mensajero, en un partido que supone para los blanquiverdes una oportunidad de estirar su ventaja sobre los rivales más directos por la primera plaza, pero que también se presenta como una ocasión inmejorable para dejar atrás el atasco que el equipo entrenado por Germán Crespo sufre en sus últimos partidos a domicilio.

En una temporada en la que prácticamente no queda registro por batir, el Córdoba no gana lejos de El Arcángel desde el 30 de octubre, cuando lo hizo en Lepe ante el San Roque (0-1). A partir de aquel triunfo propiciado por un gol de Simo, el CCF perdió en su visita al Villanovense (1-0), arañó un punto en el feudo de Las Palmas Atlético (2-2) y repitió ese bagaje en Ceuta. Un botín escaso, que no ha supuesto excesivo peaje en la clasificación, pero que ha mitigado en cierto modo el despegue definitivo en la clasificación.

Y más allá de los aspectos más intangibles del juego y las variables que cada partido presenta en función del rival, lo cierto es que tanto los números como las sensaciones del equipo señalan el acierto como el principal factor a mejorar cuando el equipo actúa lejos de El Arcángel. El Córdoba ha visto como su producción goleadora a domicilio ha caído de manera significativa en las últimas semanas, lo que le ha impedido mantener la línea impoluta que marcó en los dos primeros meses de competición.

Los blanquiverdes hicieron en sus primeras cuatro salidas del curso cinco goles en Jerez de la Frontera, tres en Coria, uno en Tamaraceite y uno en Lepe. El botín fue de 10 puntos sobre 12 posibles, con un promedio de 2,5 dianas por encuentro. En los tres siguientes partidos como visitante, esa eficacia en ataque de los de Germán Crespo ha decaído de manera significativa, hasta quedarse sin ver portería en Villanueva de la Serena y Ceuta, duelos entre los que llegaron dos tantos en el feudo de Las Palmas Atlético. Con una media de menos de un gol por choque, el CCF solo pudo sumar dos puntos de nueve en ese tramo de la competición.

Los datos dejan bien claro que este Córdoba está acostumbrado a ganar los partidos desde el poderío ofensivo, sin que le penalicen tanto los goles encajados como los fallos en el ataque. En estas tres últimas salidas en las que no ha logrado ganar, al equipo blanquiverde se le pueden achacar además multitud de ocasiones falladas, lo que habla de un problema de puntería más que de producción de ocasiones de gol. Sin ir más lejos, en la visita al Ceuta, el CCF contó con hasta media docena de ocasiones clarísimas para haber hecho gol, pero terminó el partido sin rematar entre los tres palos. Un dato que parece contradictorio pero que evidencia que el punto de mira no está especialmente fino.

El Arcángel, la excepción

Esa caída en el rendimiento ofensivo del equipo que es palpable cuando actúa lejos de El Arcángel no se ha notado, sin embargo, en los partidos como local. De hecho, el equipo de Germán Crespo no ha hecho más que mejorar sus registros en su feudo, a pesar de lo exigentes que eran ya de partida.

En el primer tramo de cuatro partidos como local, el CCF hizo tres goles al Cádiz B, tres al Don Benito, cuatro al Montijo y dos al Antequera. 12 dianas para una media de tres por partido. Vía libre hacia el pleno de 12 puntos. Pero es que después, el Córdoba ha mejorado incluso ese rendimiento, logrando 15 tantos en sus cuatro últimos partidos en El Arcángel (tres al Montijo, cinco al Cacereño, tres al Mérida y cuatro al Panadería Pulido San Mateo).

El poderío ofensivo, por tanto, queda claro que sigue patente. El reto de Germán Crespo y sus jugadores es trasladar a los partidos fuera de casa una efectividad que ha hecho del Córdoba un equipo intratable y que lejos de El Arcángel hace tiempo que no demuestra.