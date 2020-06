El agente de Luis Garrido centra en un acuerdo "satisfactorio" su salida del Córdoba CF

Como ya ha quedado claro en las últimas semanas, el futuro de Luis Garrido está lejos de Córdoba. A pesar de tener un año más de contrato, el centrocampista hondureño no tiene sitio en el nuevo proyecto cordobesista y la entidad ya se prepara para iniciar las negociaciones para su desvinculación definitiva. Un acuerdo que debe ser "satisfactorio" para el jugador para que acabe llegando a buen puerto, según se ha encargado de anunciar ya su agente, el español Paulo Hernández.

El representante, con una amplia cartera de futbolistas catrachos, deslizó en una entrevista a Diez que no tiene ninguna prisa en resolver la situación de Garrido. "Él tiene contrato un año más con el Córdoba; si el Córdoba decide no contar con él, obviamente hay que llegar a un arreglo y, si no llegamos a un arreglo bueno para Luis, pues él tiene contrato e intentará ganarse su sitio en el Córdoba", señaló Hernández en un encuentro telemático.

"Si hay un futbolista al cual yo destacaría en toda mi carrera, es Luis; la fuerza de voluntad que tiene y con lo que ha pasado y ha superado", apuntó el agente, que relató que estaba presente en el Olímpico de San Pedro Sula el 17 de noviembre de 2015, cuando el internacional se produjo su grave lesión -luxación en la rodilla y la rotura de los ligamentos de su pierna derecha- en un encuentro ante el combinado de México.

Ni siquiera aquello frenó la carrera de Luis Garrido, que el pasado septiembre por fin encontró la oportunidad de dar el salto a Europa avalado por el ex director deportivo cordobesista, Alfonso Serrano. Tras quedarse sin ficha en el mercado estival, finalmente fue inscrito en enero, si bien luego apenas contó con 45 minutos, en su debut ante el Recreativo Granada en Los Cármenes, para demostrar su capacidad en el verde.

"El contrato que se firmó en Córdoba era un contrato muy interesante. El Córdoba, en circunstancias normales, debería estar luchando por ascender a Primera División", comentó Paulo Hernández, que explicó la extraña temporada de su representado en El Arcángel, con algunos matices importantes: "Llega, juega y el técnico que lo trae se marcha, y luego llega otro", algo que no fue realmente así porque durante la etapa de Enrique Martín el jugador no estaba inscrito y su estreno llegó ya con Raúl Agné, despedido apenas unos días antes de que se cancelara la temporada.

Con todo, esa escasa participación, su rendimiento en los entrenamientos y su sueldo hacen que el Córdoba esté decidido a no contar con él en la campaña 20-21, previa negociación. "Todo pasa por el planteamiento que nos haga el Córdoba con el año de contrato que le queda y, si es satisfactorio, decidiremos. Si no encaja, pues nada, él tiene un año más de contrato", puntualizó el agente español, que no quiso pronunciarse sobre si su futuro podría estar en "Motagua u otro equipo, aunque sí se merece todo lo bueno".