El juez acusa a Jesús León de saquear más de 2,2 millones de euros del Córdoba CF

Jesús León será juzgado por su gestión como presidente y máximo accionista del Córdoba CF, acusado de cuatro delitos: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Así lo determina el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, al que ha tenido acceso El Día, que determina que también se sentarán en el banquillo su esposa y presidenta de la Fundación, María Isabel Madueño; sus dos hermanos, Ildefonso y José María, y su mano derecha durante su estancia al frente de la entidad blanquiverde, Fran de Paula.

El auto, firmado por el magistrado Luis Rabasa, desglosa las actuaciones del empresario montoreño durante gran parte de los casi 22 meses en los que estuvo al frente del Córdoba CF, entre el 12 de enero de 2018, cuando se hizo efectiva la compraventa del paquete mayoritario de acciones a Carlos González por un precio de 9,5 millones de euros, y el 7 de noviembre de 2019, cuando fue detenido por la Guardia Civil en lo que se llamó Operación Trapicheos. Poco menos de dos años en los que, supuestamente, Jesús León orquestó el saqueo del club cordobesista en connivencia con sus familiares más cercanos y su mano derecha.

El juez acusa a Jesús León de apropiarse de más de 2,2 millones de euros de las arcas del Córdoba CF utilizando para ello otras sociedades. Del mismo modo, argumenta que "desde el mismo momento en que accedió a la presidencia del consejo de administración, prevaliéndose de su cargo y con el fin de obtener un ilícito beneficio económico, procedió a realizar un uso indebido del patrimonio", y añade que "adoptaba las decisiones atinentes al patrimonio y economía del club de forma personal, sin conocimiento ni consentimiento del resto de miembros del consejo, y para ello obvió los propios estatutos del club y el código ético aprobado con anterioridad".

De partida, el auto enumera varios contratos de prestación de servicios con sus propias sociedades, tanto de apoyo a la dirección -a través de Aglomerados Córdoba y por valor de 484.000 euros anuales- como a la gestión -desde Grucal Properties a razón de 605.000 euros por año-, en connivencia con su mano derecha, Fran de Paula. El juez recuerda que "las sociedades mencionadas carecían de los medios materiales y personales para el desarrollo de la actividad objeto de los contratos, sirviendo tan sólo para justificar facturas a favor de estas sociedades con cargo a las cuentas del Córdoba CF SAD".

En total, los investigados recibiendo 18 pagos a cargo de la entidad blanquiverde entre el 30 de enero de 2018 y el 30 de julio de 2019 por un montante total de 578.367 euros. A esa cantidad hay que añadir la resultante de los cuatro préstamos que tramitó con sus sociedades desde el club, que "sin tener en cuenta intereses", produjo "una merma en las cuentas" del CCF de 206.600 euros. Una cantidad que continuó creciendo con posterioridad, pues tanto León como Fran de Paula sumaron a su patrimonio otros 65.000 euros.

Pero, por si fuera poco, el montoreño supuestamente sumó a estas operaciones a sus hermanos. Con Ildefonso, y a través de la sociedad Mencía Projects, tramitó un total de cinco facturas, luego anuladas "al no haberse realizado los trabajos, pero a lo cual no se reintegró adecuadamente el dinero en favor" de la entidad, por un valor global de 269.770 euros. También a través de la mercantil Tecnoglobal Aplicaciones se pagó una factura de 64.926 euros, igualmente anulada, de la que la sociedad no devolvió nada.

A esta cantidad hay que añadir el millón de euros de la Ciudad Deportiva del Parque del Canal, que no llegó a construirse, a través de una adenda al contrato firmado con Carlos González en la que hizo "una reproducción" de la firma del empresario tinerfeño, todo con el "exclusivo propósito" de "enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio del Córdoba CF SAD". Ya por último, y para cerrar el saqueo que describe el auto, Jesús León habría supuestamente cargado a la cuentas del club el importe de las mensualidades de su vivienda de enero a junio de 2019, por un montante de 9.750 euros.