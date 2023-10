El infortunio del Córdoba CF: Adri Castellano recae de su lesión

Sin suerte. Adri Castellano no estará disponible para el encuentro que disputará el Córdoba CF este domingo en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño (20:00). El defensa sufrió este miércoles en el entrenamiento una recaída de su lesión en el resto anterior del muslo derecho y su evolución marcará su regreso al grupo. Un duro varapalo para el jugador cordobés que estaba en la recta final de su recuperación e Iván Ania ya apuntó el pasado viernes que podría estar disponible para la cita ante los de Sanlúcar de Barrameda.

Con la mente puesta en el Atlético Sanluqueño, el Córdoba CF entrenó este miércoles a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, la sesión no trajo buenas noticias para el cordobesismo porque Adri Castellano recayó de su lesión, por lo que Iván Ania seguirá sin poder contar con el defensa cordobés para los próximos compromisos ligueros.

Adri Castellano, el primer fichaje de la entidad blanquiverde de este verano, regresaba a casa tras pasar por equipos como el Almería, el Numancia, el Granada o la Ponferradina. Sin embargo, el defensor arrancó el curso en el banquillo. Sin minutos en las tres primeras jornadas, una lesión antes de que el Córdoba CF se midiese al Linares Deportivo frenó en seco al jugador cordobés.

Tras perderse los duelos ante el Linares Deportivo, el Alcoyano, el Recreativo Granada, el Algeciras y el Mérida, Adri Castellano, que fue recortando plazos y ya aguardaba la oportunidad de volver a entrar en la convocatoria para la cita de este domingo en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, tendrá que parar de nuevo. El infortunio se cebó de nuevo con él y el jugador cordobés recayó de su lesión.

La pasada semana, Castellano fue entrando en dinámica grupal y todo iba en el proceso deseado por el Córdoba CF. Iván Ania, en la previa del choque ante el Mérida, dijo que tanto jueves y viernes había realizado gran parte del entrenamiento con sus compañeros y que esta semana tendría la opción de seguir haciéndolo, por lo que podría ser convocado para la cita en El Palmar.

La recaída sufrida por Castellano es un duro varapalo porque estaba ya en la recta final y ya veía la luz al final del túnel. Ahora, como indicó el club en redes sociales, la evolución marcará su regreso al grupo, por lo que de nuevo tendrá que parar el defensor cordobés. Un paso atrás que debe servir al ex de la Ponferradina para coger impulso porque aún queda mucha temporada por disputar, ya que apenas se han jugado ocho compromisos ligueros en el Grupo 2 de Primera Federación.

Kike Márquez, un partido de sanción

Con Adri Castellano en el dique seco, Iván Ania mantiene fuera a un posible relevo de Calderón y de Gudelj para el centro-izquierda de la defensa. Con una plantilla corta, el ovetense, que ya cuenta con un Recio que va contando con minutos, se queda con 19 jugadores del primer equipo para el compromiso en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño porque Kike Márquez fue expulsado el sábado ante el Mérida y el Comité de Competición este miércoles le castigó con un choque de sanción.

Este hándicap, un hecho que no es nuevo para Iván Ania en este inicio de Liga, hará que de nuevo siga tirando de jugadores del filial para formar parte de la convocatoria del primer equipo. No obstante, hasta el momento solo debutó el extremo Álvaro Vázquez, aunque Óscar Jiménez y Paco Fernández han entrado también las citaciones del técnico ovetense.

Álex López y Calero también han estado entrenando con el primer equipo desde que arrancase la pretemporada. De hecho, el segundo lo ha estado haciendo en estas últimas sesiones con Adri Castellano fuera de combate. Por otro lado, el Córdoba CF debe buscar alternativas para suplir las ausencias, lo que hará que en El Palmar de nuevo no pueda repetir el once inicial Iván Ania por la expulsión de Kike Márquez. No obstante, el ovetense tiene opciones (Kuki Zalazar o el regreso de Álex Sala) para suplir al de Sanlúcar de Barrameda.