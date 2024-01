Los cinco grandes retos del Córdoba CF en 2024

El Córdoba CF arranca un 2024 ilusionante. Tras decir adiós a un año muy agrio, el club, en lo deportivo, buscará el deseado ascenso a Segunda División y la consolidación de un bloque unido. Además, entre los retos que tiene por delante la entidad en estos 366 días de este nuevo año están también la cesión de El Arcángel, la llegada de un nuevo sponsor técnico y además avanzar en los planes de la nueva Ciudad Deportiva.

De momento, los blanquiverdes, en lo deportivo, parten con la ilusión de cerrar el pasado año con diez jornadas seguidas sin perder, lo que sirvió para dejar a los de Iván Ania en la cuarta plaza de la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación. Solo el Castellón, el Ibiza y el Málaga mejoran ahora mismo los números de un Córdoba CF que busca cerrar la primera vuelta de la competición de la mejor manera posible y así encarar la segunda parte del campeonato en una de las posiciones de privilegio para obrar el gran objetivo: el retorno al fútbol profesional.

La importancia de la consolidación de un grupo que se mantuvo unido es clave para dar ese salto de categoría, por lo que también será importante los movimientos que realizará la entidad en un mercado invernal que fue clave en el descalabro blanquiverde de la temporada pasada. Con el aprendizaje de lo sucedido, no se esperan grandes operaciones en un mes de enero que debe certificar la apuesta de los de Iván Ania por pelear por ascender a Segunda División.

Por delante, el Córdoba CF tiene 366 días para pelear por sus objetivos y dar ese necesario paso hacia adelante que no cristalizó en 2023. Con el inicio del nuevo año, estos son los cinco grandes retos para el Córdoba CF para un ilusionante 2024:

Renovaciones y mercado de invierno

Uno de los aspectos claves es acertar en el mercado de invierno y mantener una clara línea en un grupo que está unido y que no debe tener grandes sobresaltos. Más allá de la posible opción de reforzarse en enero, el club trabaja en las renovaciones de cuatro pesos pesados del vestuario, como son los casos de Carlos Marín, Simo, Diarra y Calderón.

Con una clara apuesta por la juventud, la entidad tiene que aclarar también la situación de Dragisa Gudelj, con contrato hasta 2025. Habrá una reunión en los próximos días entre las dos partes y la decisión será la que tome el central balcánico, que ahora mismo es el único que sigue alejado de los planes de Iván Ania tras sufrir un nuevo desvanecimiento el pasado mes de diciembre en Melilla.

El mercado invernal, que tanto sinsabores dejó el año pasado, se antoja más tranquilo en la entidad blanquiverde, aunque tiene a 11 jugadores que pueden negociar su futuro desde este preciso instante. Por eso, con cuatro de ellos ya se negocia y con tres más se tienen opciones de continuidad para la próxima temporada.

Aunque el club reforzará el plantel de Iván Ania -con cláusula de renovación en caso de ascenso- para esta segunda parte del campeonato, ahora mismo solo hay libres dos fichas sub 23 -serán tres en el momento que Christian Delgado, con escaso protagonismo, salga a lo largo de este mes-. Un atacante, que puedas actuar de extremo y delantero, y un central, según lo que suceda con Gudelj, las opciones que baraja la dirección deportiva para reforzar la plantilla cordobesista.

El ascenso a Segunda División

Más allá de lo que suceda con la plantilla, el reto más ilusionante que tiene el Córdoba en estos próximos meses por delante es el de retornar al fútbol profesional. Tras caer a la categoría de bronce en 2019, el club necesita dar ese deseado salto a Segunda División. De momento, los blanquiverdes, a falta de dos jornadas para cerrar la primera vuelta, son cuartos en el Grupo 2 de Primera RFEF, por lo que ocupan una de las plazas de play off.

Ahora, tras el parón navideño, los de Iván Ania tienen dos envites consecutivos en El Arcángel, donde varió la dinámica en el tramo final del año pasado. El calendario, de este modo, ofrece la ocasión a los blanquiverdes de cerrar la primera vuelta ante dos rivales que están por detrás suya en la tabla. Eso sí, no será nada fácil porque se verán las caras con el Real Madrid Castilla, que es capaz de lo mejor y lo peor, y un correoso Intercity.

Colocado en puestos que optan al salto de categoría, el reto es superlativo y el deseado por el cordobesismo. Ascender a Segunda División sería ya por fin que Infinity sellase su primera gran meta desde que se hiciese cargo del club en diciembre de 2019. De camino a su quinto año como propietarios del Córdoba CF, volver a LaLiga dotaría de un plus en materia económica.

La cesión de El Arcángel

Dejando de lado el apartado deportivo, otro de los objetivos para 2024 es cerrar por fin la cesión de El Arcángel por parte del Ayuntamiento. Con un largo proceso de adjudicación, el Consistorio debe ultimar un pliego de mínimos antes de resolver el gran proyecto de Infinity con el estadio ribereño, que sigue en precario y dando una imagen pésima.

Si se solventa un trámite que está siendo eterno de manera satisfactoria, El Arcángel pasará de ser uno de los focos de gasto más importante para la entidad a su principal activo. Además, si el equipo consigue el salto de categoría, las mejoras en el estadio se verán de manera inmediata, pues LaLiga exige ciertos cánones a los que habría que adaptarse.

Por otro lado, habrá qué ver cuándo se solventará el proyecto original de El Arcángel, pero contar con esa cesión sería un primer paso sólido para que el estadio empiece a mejorar tras más de 30 años después de su inauguración. Para pensar en el futuro, toca mirar al presente y que el Ayuntamiento cierre ese necesario pliego de mínimos.

Avanzar en una nueva Ciudad Deportiva

Aunque tiene cerrar un acuerdo de diez años con el Grupo Tremón por la Ciudad Deportiva de la instalación del Camino de Carbonell -va por el tercero el acuerdo-, donde entrena el primer equipo y juegan desde el filial hasta sus categorías inferiores, Infinity mantiene su plan de realizar una instalación nueva. El grupo inversor persiste en su idea y sigue buscando los terrenos para llevar a cabo esta operación.

Avanzar en este proyecto también se antoja clave para la propiedad, que no se olvida de su plan inicial. Eso sí, este reto no se resolverá en 2024, por lo que mantener de la mejor manera posible la instalación del Camino de Carbonell se antoja también fundamental para que los jugadores del filial y la cantera cordobesista siguen dando pasos hacia adelante, como los que está dando un Álex López que debutó con el primer equipo y ya ha sido preseleccionado por España sub 19.

En busca de que más jugadores sigan dando el salto al primer equipo, otro de los proyectos de Infinity desde su llegada a Córdoba, el necesario cuidado de las instalaciones es básico para que sus canteranos vayan dando pasos hacia adelante.

Atinar con el nuevo sponsor técnico

Otro de los procesos claves en este 2024 será atinar con el nuevo sponsor técnico. Tras cuatro años de vínculo con Givova, el Córdoba CF cierra una etapa con muchos problemas con la marca italiana, más acrecentado en este último curso. Con la ruptura total entre ambas partes, la entidad debe cerrar un nuevo patrocinador que vista a sus equipos a partir del 1 julio de este año.

Hasta ocho ofertas tiene en la mesa el Córdoba CF, como confirmó su consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio. Esa elección debe ser esencial para no repetir lo sucedido con Givova en este último año, en el que no tuvo la ropa en tiempo y forma. Un hándicap importante y que va más allá de la imagen, ya que el aspecto económico es clave también.

Si el Córdoba CF es capaz de afinar en esos cinco retos, el 2024 puede terminar siendo un año importante para la entidad y para el cordobesismo, que de nuevo se ha vuelto a ilusionar con un equipo que debe seguir dando alegrías a una afición que sigue siendo el gran patrimonio que tiene el club en este momento.