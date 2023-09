Los excordobesistas Fede Vico, Andrés Martín y Jorge Moreno ya tienen nuevos destinos

Los excordobesistas siguen encontrando acomodo en este cierre de mercado de fichajes. Fede Vico, Andrés Martín y Jorge Moreno ya tienen nuevos destinos. El extremo cordobés firma por dos temporadas por el Asteras Trípoli, mientras que el atacante de Aguadulce llega en calidad de cedido al Racing de Santander y el central madrileño se incorpora al Osasuna Promesas.

Tras salir del Juanín y Diego y llegar a las categorías inferiores de un Córdoba CF con el que llegó a debutar siendo juvenil en el primer equipo y tras ser internacional con la selección española sub 17 y sub 19, Fede Vico impulsó su carrera tras ser traspasado por la entidad blanquiverde al Anderlecht. Sin embargo, el extremo cordobés no cuajó y terminó saliendo al Ostende.

De vuelta al Córdoba CF en calidad de cedido, Vico también pasó por el Albacete, el Lugo, el Granada y el Leganés, club con el que acabó contrato este pasado mes de junio. Sin equipo desde entonces, el cordobés aguardó hasta el cierre de mercado para emprender una nueva aventura fuera del fútbol español, ya que se comprometió con el Asteras Trípoli hasta 2025.

Por otro lado, otro excordobesista como Andrés Martín también tiene un nuevo destino para este curso, ya que el Rayo Vallecano, entidad que lo firmó en 2019 tras una gran temporada en el Córdoba CF, volvió a ceder al de Aguadulce para ejercicio. Tras formar parte del Tenerife, el atacante sevillano llega a préstamo al Racing de Santander para esta campaña.

Por su parte, Jorge Moreno, que formó parte del Córdoba CF la temporada pasada, jugará en el Osasuna Promesas, equipo que compite en el Grupo 1 de Primera RFEF. La entidad rojilla ha alcanzado en este cierre de mercado un acuerdo con el Rayo Vallecano para que el central madrileño refuerce la plantilla de su filial, "en una operación en la que la entidad madrileña conservará el 50% de los derechos económicos del jugador". Asimismo, el acuerdo suscrito con el defensor es "hasta el 30 de junio de 2025", aunque el club navarro tendrá "la opción de prorrogar dos cursos más la vinculación de forma adicional".

Miguel Baeza, al Mirandés

Otro cordobés que seguirá su carrera en Segunda División es Miguel Baeza, que llega en calidad de cedido al Mirandés por parte del Celta, que ya lo tuvo a préstamos los cursos anteriores en la Ponferradina y en el Río Ave luso. Criado en la cantera del Séneca y posteriormente en la del Real Madrid, con el que llegó a jugar hasta en su filial, inició su camino en el fútbol profesional en una entidad viguesa, en la que no ha tenido continuidad en estos últimos ejercicios.