Iván Ania: "Podemos modificar cosas según el rival, pero la idea es clara y siempre la misma"

"Vamos con ganas a por los tres puntos". Iván Ania tiene claro el plan del Córdoba CF de cara al compromiso de este sábado ante el Real Murcia (Enrique Roca, 20:30), un rival "con una plantilla amplia y muchas posiciones dobladas con gente de nivel". A pesar del revés del estreno liguero ante el Ibiza, el técnico ovetense reconoce que toca "reponerse" porque su equipo tiene "capacidad de dar la vuelta a una derrota".

Antes de que arrancase la última sesión de trabajo y salir de viaje hacia Murcia, Iván Ania analizó el choque de esta segunda jornada liguera en el Grupo 2 de Primera RFEF para un Córdoba CF que está "bien". "Si no hay novedad, están todos disponibles salvo Christian (Delgado), que están sancionado", expuso el preparador ovetense.

Por otro lado, sobre el estado anímico de la plantilla, Ania reconoció que "la derrota fue dolorosa porque nadie la esperábamos y porque fue en los minutos finales, pero hay que reponerse". "Sabíamos de la dificultad del partido y por los importantes que son los inicios de liga, pero el equipo tiene capacidad de dar la vuelta a una derrota, y vamos con ganas a por los tres puntos", apuntó el técnico del Córdoba CF.

Sobre el rival, Iván Ania dijo que es un rival importante de la categoría, con una plantilla amplia y con muchas posiciones dobladas con gente de nivel". Además, añadió que es un equipo "con jerarquía, que puede variar el sistema a lo largo del partido como lo hizo en Granada" porque cuenta también "con gente diferencial en ciertos puestos".

"Nos van a exigir y tenemos que estar preparados para ello", comentó un Iván Ania que señaló que el Real Murcia tendrá "más confianza tras ganar en Granada". Además, indicó el preparador ovetense que los de Gustavo Munúa querrán dar "una alegría a la afición" en su primer partido en casa, un hecho que deben ser "consciente de ello".

A pesar del estreno liguero con derrota, Iván Ania tiene claro que tienen "una idea" y que no son "un equipo que modifique cosas de jugar en casa a hacerlo de visitante". "Podemos modificar cosas según el rival, pero la idea es clara y siempre la misma porque nos sentimos cómodos con el balón, nos gusta presionar y somos un equipo preparado para ser capaces de dominar los partidos", señaló el preparador del Córdoba CF.

Para intentar sacar el triunfo del Enrique Roca, Ania expuso que hay que tener "paciencia para tener un buen inicio y generar situaciones en el área rival, como siempre las hemos generado en pretemporada y en el primero de liga". Además, hay que intentar tener "un tanto por ciento de acierto alto" y dejar si es posible "la portería a cero".

Uno de los puntos fuertes del Real Murcia para Iván Ania es que "colectivamente funciona bien, y luego tiene jugadores que fueron importantes en categorías superiores". "Pedro León es diferencial por su golpeo, por el balón parado y porque queda descolgado. Montoro puede hacer jugar al equipo y al ritmo que él quiere. Rodri, máximo goleador del año pasado, y Carrillo viene de Segunda y les permite jugar un 4-4-2", expuso el ovetense. Además, los murcianos tienen "jugadores menos conocidos que son de buen nivel" y es un rival que estará "en la zona alta de la clasificación".

"Estoy contento con lo que tengo"

Sobre los últimos fichajes realizados y la posibilidad de que estén disponibles, Ania comentó que "Kuki Zalazar viene de hacer pretemporada con el Deportivo en dinámica habitual y con minutos. Carlos, igual con el Cádiz. Iván viene sin dinámica de grupo, pero está bien". "Si tuviéramos que ponerles, no había ninguna circunstancia que no lo permitiese porque no es lo mismo hacer pretemporada con equipo de los que no, aunque ahora jugadores tienen sus preparados físicos y están preparados para poder jugar", afirmó el ovetense.

Preguntado por el mercado de fichajes, Iván Ania afirmó que "hasta que no se cierra pueden surgir circunstancias, pero estoy contento con lo que tengo". "No sé que pasará en estas horas, pero estoy satisfecho y si va a venir alguien debe venir para reforzar y elevar nivel de los jugadores que tenemos", apuntó un técnico ovetense que reiteró que no sabe "si se va a dar, pero si no se da estoy contento con lo que tenemos". "Son jugadores importantes de la categoría, de nivel y ahora es intentar conjuntarlos y sacarles el mejor rendimiento como cuerpo técnico", reconoció el preparador cordobesista.