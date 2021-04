Más detalles sobre la Primera RFEF a la que aspira el Córdoba CF

La Federación Española de Fútbol ha detallado el sistema de competición de la Primera RFEF en una reunión que se ha llevado a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acto que ha contado con los 30 equipos clasificados y también con los que están peleando en estos momentos por obtener una de las 10 plazas que quedan libres, entre los que se encuentra el Córdoba CF.

Esta nueva competición, que se pondrá en marcha la próxima temporada, contará 40 equipos que estarán divididos en dos grupos de 20. Según ha informado la propia Federación Española, los clubes quedarán distribuidos por criterios geográficos. Por otro lado, los ganadores de cada grupo lograrán el ascenso directo a Segunda División.

Las otras dos plazas de ascenso se decidirán en un play off, que jugarán los conjuntos clasificados del segundo al quinto puesto de cada grupo. De este modo, habrá dos eliminatorias en las que las posiciones de la fase regular determinarán los cruces. Estas eliminatorias serán a partido único, con prórroga pero sin tandas de penaltis, salvo en duelos entre equipos con el mismo puesto durante la primera fase de la competición.

Respecto al descenso, los últimos cinco equipos de cada grupo, los que estén situados desde la decimosexta a la vigésima plaza, perderán su plaza en la Primera RFEF y jugarán la siguiente temporada en Segunda RFEF. De este modo, un total de diez conjuntos son los que descenderían a la cuarta categoría del fútbol nacional.

La Federación Española ha explicado también que, para jugar en esta nueva categoría, todos los clubes deberán tener césped natural en sus estadios a partir del ejercicio 2022-2023. Por su parte, a partir de la 2023-2024, los recintos deportivos de los equipos que compitan en Primera RFEF deberán tener un mínimo de 4.000 aficionados. Sobre la iluminación, a partir de la próxima campaña, todos los campos deberán disponer, como mínimo, de focos de 600 lux.

Otro factor a tener en cuenta es que la Federación pretende exigir el pago de un aval mínimo de 200.000 euros, el cual se incrementaría en función del presupuesto de cada club. Además, habrá un presupuesto mínimo para poder realizar la inscripción en la Primera RFEF. Eso sí, los clubes participantes van a recibir una ayuda de 50.000 euros para los desplazamientos, misma cantidad para los conjuntos insulares y peninsulares.

En cuanto al cupo de licencias federativas, cada equipo contará con 23, aunque podrán ser 24 si existe un tercer portero en el primer equipo. No obstante, habrá un mínimo de 18 licencias para profesionales, mientras que el mínimo de sub 23 serán de ocho. Otro de los detalles de esta reunión ha sido que no existirá límite de futbolistas extracomunitarios, que obligatoriamente deben tener un médico colegiado con licencia en el equipo para todos los partidos y entrenamientos y un delegado federativo en cada encuentro. Todos los jugadores lucirán un distintivo de la categoría y las camisetas tendrán una tipografía unificada para los nombres y dorsales.

El reparto televisivo era otro de los puntos de mayor interés de esta reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La Federación ha detallado que el 50 por ciento será equitativo entre los clubes, otro 25 por ciento se asignará en función de la clasificación y el otro 25 por ciento restante se repartirán en función de la audiencia generada por cada equipo.

Luis Rubiales explicó a los clubes "que es el momento de construir algo juntos" y señaló que el objetivo de la RFEF es revivir competiciones, que en algunos casos estaban "adormiladas" y que en este empeño "la justicia deportiva" es fundamental, con "un sistema más justo, que permita llegar hacia arriba de manera escalonada y no un cuello de botella". El presidente insistió en el deseo de contar con "una competición que logre la excelencia y de que todos los clubes clasificados puedan participar en ella".