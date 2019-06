El adiós de Andrés Martín al Córdoba CF

Andrés Martín quiso despedirse del cordobesismo con una emotiva carta difundida a través de las redes sociales. El joven delantero, traspasado al Rayo Vallecano, correspondió con palabras a la calurosa salida que le procuró el club blanquiverde, justo antes de anunciar su marcha al cuadro madrileño.

"Es un momento de sentimientos encontrados. Por un lado, el fútbol me da la oportunidad de seguir avanzando y creciendo, pero también soy consciente de que me voy de la entidad que me ha educado como jugador desde los 16 años", afirmaba Andrés en el inicio de su misiva.

"Esta última temporada ha sido muy intensa. Hace un año no podía imaginar que muchos de mis sueños, como jugar en El Arcángel con el primer equipo, pudieran cumplirse tan pronto", reconocía el joven punta, que siente marcharse del club con "la espina clavada de no haber podido conseguir que el Córdoba se mantuviera en la categoría que le corresponde como mínimo por club, historia y, sobre todo, afición".

"Quiero agradecer a la entidad, a todos y cada uno de mis compañeros y entrenadores la confianza que me han brindado durante este tiempo. Gracias a Jorge Romero por hacerme debutar con el filial; a José Ramón Sandoval por darme la gran oportunidad en el primer equipo y a Curro Torres y Rafa Navarro por seguir confiando en mí", escribió el delantero sevillano.

Para la afición, un punto y aparte: "Pero lo más importante es que nunca podré devolver el cariño y apoyo que todos los blanquiverdes me habéis dado. Sois lo más importante que tiene este club y, sin duda, seréis vitales para que el Córdoba ascienda de nuevo a Segunda División".

"Muchas gracias por todo y un abrazo de un cordobesista más", cerró su carta la última joya de la cantera blanquiverde, que seguirá creciendo como futbolista en el Rayo Vallecano.