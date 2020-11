Desestimado el recurso del Córdoba CF por alineación indebida del Recreativo Granada

El Juez Único de Competición ha desestimado la reclamación formulada por el Córdoba CF por posible alineación indebida de tres jugadores del Recreativo Granada, agotando así "la vía federativa" y manteniendo el resultado de empate (1-1) con el que terminó el partido celebrado el pasado 8 de noviembre. El órgano dependiente de la Real Federación Española de Fútbol no aprecia "infracción alguna" en la participación de Andorinha, Torrente y Arnau, entendiendo así que el filial nazarí no incumplió la normativa covid.

El Córdoba presentó un recurso el 9 de noviembre, un día después del partido, denunciando que fueron alineados tres jugadores que habían formado parte de la expedición del primer equipo del Granada que se había desplazado a Chipre para jugar un partido de la Liga Europa ante el Omonia Nicosia, teniendo en cuenta que en el desplazamiento se produjo un brote de covid-19.

La entidad blanquiverde entendía en su denuncia que el Recreativo Granada no había cumplido con lo dictado en la normativa covid, considerando alineación indebida el concurso de Andorinha, Torrente y Arnau, que eran contactos estrechos y debían pasar a guardar cuarentena, como así hizo el resto de la expedición. De hecho, el primer equipo viajó a San Sebastián para su partido de Primera División ante la Real Sociedad con sólo siete de sus jugadores.

Además, unos días después del choque ante el Córdoba, el Granada tomó la determinación de aislar de manera preventiva a los tres jugadores de su filial que habían viajado a Chipre y que formaron parte de la convocatoria ante el Córdoba.

Tras el recurso del club cordobesista, el Juez Único de Competición, José Alberto Peláez Rodríguez, dio traslado al Recreativo Granada para conocer su pliego de alegaciones. El club rojiblanco señaló su cumplimiento con "todos los condicionantes legales para permitir la válida intervención de todos los jugadores". De hecho, acredita que con fecha 6 de noviembre, dos días antes de la celebración del partido y al regreso de Chipre, procedió a realizar pruebas PCR a los tres futbolistas denunciados, con resultados negativos.

De esto modo, apunta la resolución, "la adopción de medidas de aislamiento sobre los mismos no sería necesaria, tal y como fue considerado por el Coordinador de los Servicios Médicos del Granada CF", que certificó que el único positivo "había quedado de forma inmediata". Esto, unido a las declaraciones responsables de jugadores y dirigentes del club, como dictamina el protocolo de la RFEF, llevan al órgano a determinar que "no se aprecia infracción alguna", por lo que "no resulta posible acoger la denuncia formulada" por parte del Córdoba.

Tras esta resolución, el conjunto blanquiverde se mantiene en la clasificación del Grupo IV-B con ocho puntos, lo que le vale para ser segundo tras el UCAM Murcia, líder con 11 puntos. El Recreativo Granada, por su parte, ya es tercero pese a haber jugado sólo cuatro partidos en los que está invicto -se pondrá al día el miércoles en Linares- y ha conseguido igualar al Córdoba después de su victoria el pasado domingo en el campo de El Ejido (0-1).