Las dudas crecen: el futuro de Germán Crespo en el Córdoba CF, en el aire

Nueva derrota y más dudas en el Córdoba CF. El club blanquiverde atraviesa una situación delicada, con el objetivo de disputar la promoción de ascenso alejándose cada semana un poco más y con la sensación de que la vías de agua se multiplican en un barco que lleva meses a la deriva y en el que nadie agarra con firmeza el timón. El varapalo sufrido por los blanquiverdes en Pasarón ante el Pontevedra deja a Germán Crespo es una posición complicada, sin prácticamente crédito ni resultados que respalden su labor.

A la finalización del encuentro en tierras gallegas, desde el club blanquiverde descartaban cualquier decisión inmediata y drástica en cuanto a la continuidad del preparador granadino en el banquillo de El Arcángel. Eso no quiere decir que Germán Crespo esté en una posición cómoda, ni mucho menos, porque las dudas en el club no paran de crecer, como no puede ser de otra manera a tenor de los desesperanzadores resultados que acumula el equipo.

El conjunto cordobesista solo ha ganado un partido en toda la segunda vuelta y ya van disputadas 11 jornadas, si bien es cierto que el CCF tiene pendiente de finalizar el duelo ante el Racing Ferrol. En cualquier caso, el bagaje es terrible para un equipo que se ha caído de manera integral y que no encuentra fondo.

Los de Germán Crespo vencieron el 26 de febrero a la Cultural y Deportiva Leonesa (2-0) en El Arcángel. Ese triunfo cortó ya una dinámica negra de seis semanas sin conocer la victoria, pero no fue más que un espejismo. Después de doblegar a los leoneses, el Córdoba ha encadenado tres empates y una derrotas y tiene pendiente de acabar ese choque ante el Racing Ferrol que marcha 1-1.

Los datos hace tiempo que dan la espalda a Germán Crespo, que se mantiene en el cargo por la confianza férrea del club en que con tiempo sería capaz de revertir una situación que viene enquistada tiempo atrás. Evidentemente, la reciente renovación del granadino por dos temporadas más una opcional, hasta el 30 de junio de 2026, también pesa y mucho en esa continuidad. Crespo era la cara visible del proyecto, pero en cuanto se pusieron los cimientos, la casa se vino abajo de manera desconcertante.

La actitud del vestuario

Paradójicamente, la paupérrima imagen que ofreció el Córdoba en Pasarón descarga en cierto modo a Germán Crespo de una mayor cuota de responsabilidad sobre el resultado. Demasiadas situaciones extrañas en un partido que se pareció y mucho al perpetrado en Fuenlabrada a mediados de febrero dejan la sensación de que en la caseta no todos reman en la misma dirección. Una sensación que, lógicamente, no es ajena para los rectores del club. Sin obviar la cuota de culpa que tenga Germán, la actitud de algunos jugadores empieza a verse ya con recelo.

Toda esa situación hace que el puesto de Germán Crespo esté más en el aire que nunca, aunque en el Córdoba descartaron tras el partido de Pasarón una destitución fulminante del técnico. No obstante, la grave crisis de resultados será objeto de análisis en las próximas horas por parte de los dirigentes del club, de ahí que no se pueda poner la mano en el fuego por la continuidad del entrenador granadino. Y es que las dudas, lejos de despejarse, no dejan de crecer.