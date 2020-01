Visiblemente enfadado por el mal juego de su equipo y, sobre todo, la actitud del primer tiempo, Raúl Agné aseguró que "no podemos permitirnos el lujo de hacer esa primera parte, no podemos ser tan indolentes". "Estamos siempre ahí, remando, y cuando llega el momento la primera parte la hacemos espesa", se lamentó el técnico, que vio "mucho mejor al Villarrubia que nosotros y nos toca ir a contracorriente. Luego vamos a por el partido, tenemos que exponernos, pero yo estoy enfadado porque lo de la primera parte no lo podemos hacer. Hay que dar un paso al frente en ese sentido".

El técnico blanquiverde explicó la jugada del gol visitante y lamentó los fallos de su defensa: "Hay un bloqueo, pecamos de pardillos y rematan solos en el punto de penalti. Hemos tenido el castigo que merecíamos". Más allá de eso, reiteró que "no podemos estar improvisando permanentemente, mi obligación es que el equipo quiera jugar en campo contrario. Yo entiendo que se puede jugar mal un partido, no critico que estemos espesos porque lo puedo entender, pero que el rival te quite el balón y no mostremos agresividad y convencimiento por sacar el partido… En la segunda parte hemos reajustado y nos ha salido bien la jugada para al menos sacar un punto, pero así no”, a lo que añadió que “si me quieren ver enfadado, me verán".

En la jugada del penalti del empate, Agné se mojó y apuntó que "es penalti, el portero levanta la pierna y me parece penalti, pero no estaría contento ni siquiera levantando el partido, por el desarrollo".

Más allá del resultado, el entrenador cordobesista centró sus críticas en la actitud colectiva. "Yo quiero que seamos capaces de mantener el rendimiento más tiempo en los partidos. Pero es la tercera vez que nos pasa y para eso estoy yo, para tomar decisiones y que no nos pase más", apuntó, anticipando cambios importantes en las próximas semanas, ya que "regalando una parte no te vas a acercar al play off. A mí ahora me importa el final, no el play off, pero sí cómo queremos llegar al final". "Es un mal mes este, porque se habla de muchas cosas y poco de rendimiento. Pero no es excusa para cómo se ha dado el partido. Tenemos que ser autocríticos y entender que tenemos que dar otra imagen", añadió Agné al respecto.

Contento con los debutantes

Además, respecto a los debutantes, el técnico blanquiverde señaló que "Carlos ha demostrado lo que es, un jugador profundo por fuera y que saca buenos centros, pero no hemos sabido aprovechar ninguno" y respecto a Moutinho indicó que "le falta algo más de ritmo pero ha dado muestras de calidad", por lo que se mostró "contento, espero que nos aporten cosas".

Para lo que aún debe llegar en el mercado de fichajes, Agné reiteró que "falta un delantero o dos pero eso no tiene que ver con la indolencia de la primera parte. Es lógico que cuando los sometes, con delanteros naturales vayas mejor a los remates, pero más allá de eso no me han gustado ciertos comportamientos". Con todo, deseó que "puedan llegar uno o dos delanteros, no sé si esta semana, aunque cuando más tardemos, más tiempo perderemos".