El Ayuntamiento cifra en 13 millones de euros la remodelación de la Tribuna de El Arcángel

Realizar la obra de Tribuna y culminar así la construcción de El Arcángel costará unos 13 millones de euros, según la estimación del Ayuntamiento de Córdoba que el alcalde, José María Bellido, hizo público con motivo de la visita de la directiva y plantilla del Córdoba CF al Consistorio. El regidor se refirió además a la cesión del recinto, de la que espera que salga a concurso durante la presente temporada, y avanzó que trabajan con la idea de que esa cesión tenga la contraprestación para la entidad que se haga con ella de terminar el proyecto original de El Arcángel.

Bellido reconoció que el proceso para regularizar jurídicamente la situación urbanística de El Arenal y, con ella, la de El Arcángel, no es nada sencilla. "Vamos avanzando casi cada mes. La situación era muy compleja, cuando quisimos iniciar el expediente, las oficinas no estaban inscritas a nombre del Ayuntamiento, ni el campo, ni la superficie. Son procesos trabajosos. Si recordáis también, había una deuda pendiente de pago, por la expropiación de los terrenos, que ya se ha hecho. Son 5.000 euros, se hizo la semana pasada el acta de ocupación. Paralelamente, hemos valorado y actualizado a precio de 2021 cuánto costaría la remodelación de la tribuna conforme el proyecto municipal que en su día se hizo. Eso ya está valorado y la cifra es de unos 13 millones de euros", desveló el alcalde.

Según explicó Bellido, los técnicos del área de Hacienda trabajan ahora junto a los de Presidencia en determinar a qué coste ascendería el canon anual que debería pagar la entidad que fuera la usuaria de El Arcángel. De forma paralela, otro proceso urbanístico está en marcha, apuntó el primer edil: "Nos queda por delante agregar y segregar las parcelas del recinto ferial y el estadio de fútbol, que tampoco coinciden con la realidad física que hay allí. Hay que hacer esa operación urbanística para que coincida. Y cuando tengamos el valor del canon, junto al otro valor que ya está actualizado, sacar el concurso".

A esa concurso para hacerse con la explotación de El Arcángel, se da por hecho que solo concurrirá el Córdoba CF, aunque Bellido recordó que hay que guardar la formalidad legal. "Sacaremos un contrato público de libre concurrencia, para una concesión del estadio a cambio de ese canon, que es el que estamos viendo si se puede cambiar por una actuación de mejora del estadio. Todos entendemos que será el Córdoba CF la única entidad interesada, pero hay que guardar la formalidad del concurso", apuntó, dejando la vía abierta a que esa concesión del estadio lleva adherida la posibilidad de explotación mediante otros usos comerciales: "Lo normal es que se contemplen otros usos, no hemos bajado aún a ese nivel de detalle pero es lógico que se puedan complementar otros usos, que tendrán su contraprestación en el canon, pero que permita una mejor financiación de la entidad que gane el concurso. Contemplamos esos otros usos para aprovechar mejor la instalación".

Todo ese proceso administrativo debe recorrer aún un extenso camino. Tanto que el alcalde no se atrevió a dar unos plazos, aunque sí espera que al término de este curso sea un asunto resuelto. "El objetivo es que se quede hecho en esta temporada, para que puedan tener la estabilidad que es necesaria. Es algo trabajoso, porque cualquier papel requiere de varias actuaciones", precisó Bellido.

En cuanto al proyecto de reforma de El Arcángel, que ahora se valora en esos 13 millones de euros como coste para su terminación, Bellido aseguró que desde el Ayuntamiento se mantiene el proyecto trazado en su día. "El estadio hay que terminarlo. Tenemos un estadio muy bonito, pero la tribuna sigue siendo de otro estadio. Tenemos tres cuartas partes terminado y una cuarta parte que pertenece al estadio anterior. El estadio hay que terminarlo y ese es el esfuerzo. Hay modelos de contratos de otras administraciones, como el del Ayuntamiento de Burgos que nos gusta mucho, en el que la contraprestación por el uso del estadio es terminarlo. Podemos trabajar en un escenario similar. Es lo que nos gustaría, con unos plazos razonables para que no suponga una asfixia para ninguna institución", explicó.

La lona de Preferencia

Con esa idea de que el Córdoba CF pueda asumir la culminación del estadio una vez que se haga con su cesión, Bellido considera que se aunarían los intereses de la ciudad y los cordobeses. "El interés de la ciudad, del club y de los cordobeses es que una situación que lleva siendo incierta 25 años, desde que se hizo el estadio, pase a ser segura. Que haya una seguridad jurídica. Y el segundo interés de la ciudad es que ese estadio esté terminado y completo. Vamos a ver si podemos conjugar esos dos intereses de forma que el resultado sea el mejor para la ciudad", apuntó en ese sentido.

El alcalde, por último, se refirió a la lona de Preferencia y el proceso que hay que completar para su reinstalación. "Necesitamos la constancia de que no hay ningún problema por el Ministerio de Fomento. Lo sacaríamos en una licitación pública, pero no sabemos si al estar tan cerca de la autovía habría algún problema por parte del Ministerio de Fomento en poner una lona de publicidad. Cuando se despeje esa incógnita, que es la que le he pedido a la entidad que la traiga ya despejada, sí podríamos sacar ese concurso", apuntó.