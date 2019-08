El técnico del Córdoba, Enrique Martín, alabó el esfuerzo de su equipo en el duelo ante el Recreativo Granada y priorizó la victoria antes del buen juego, porque confía que con el paso de las semanas la imagen de los suyos sea mucho más brillante.

El navarro reconoció que sintió “impotencia” y “no me lo podía creer” cuando el filial rojiblanco se adelantó en los primeros segundos de partidos. “Confío en todos mis jugadores pero Chus, que tiene una experiencia terrible… pero todo el mundo tiene derecho a fallar. Ha sido un golpe fuerte pero he sentido a partir de ahí a la afición que nos ha ido levantando del golpe y nos ha animado a tope”, explicó el técnico, que no tuvo reparos en decirque “lo que más me ha gustado es la afición. El equipo también, porque ha competido ante un equipo con chavales con proyección. No es sencillo ganar a nadie, esto ya lo estamos viendo en la categoría. Pero me voy muy contento por la respuesta del público”.

Quedándose con el resultado, Martín aseguró que “ganar en el último minuto, de penalti, parece que engancha más a la gente de cara al próximo partido. Este tiene que ser el inicio de un trayecto y con el apoyo de la afición todo es posible. Hay que estar contentos, quedan cosas por ajustar, pero es importante empezar así”.

El técnico blanquiverde no escondió que “faltan cosas, faltan jugadores por venir. Esta semana seguro que va a ser muy movida. Tenemos que completar la plantilla y los que están tienen que ir cogiendo el ritmo de competición porque los partidos en pretemporada no son lo mismo. Hay que ajustar, hay que vivir con las circunstancias como la que hemos vivido y hay que sobreponerse”.

De su equipo alabó que “después del gol hemos tenido unos 25 minutos muy interesantes. El gol de Javi ha sido de mucha calidad. Creo que eso tenemos que tener, porque el día que no aparezca Javi, aparecerá De las Cuevas, o Fidel. Pero hay que mantener ese espíritu de competitividad y con el respaldo del público tenemos que aupar al Córdoba donde corresponde”.

El enfado de David Tenorio Enfadado tras la derrota de su equipo en El Arcángel, el técnico del Recreativo Granada, David Tenorio, se mostró muy crítico con la actuación arbitral, por lo que consideró un arbitraje muy perjudicial para su equipo. "Creo que hemos dado muy buena imagen. El problema es que la imagen no suma. Quiero dar la enhorabuena al Córdoba por los tres puntos, a su afición y a un club histórico que seguro que estará donde merece al final de temporada", explicó Tenorio, para después apuntar que "lamentablemente hay cosas que nunca van a cambiar en el fútbol. Mi obligación es ver los errores que hemos tenido en momentos puntuales y tratar de corregirlos. Contra otras cosas no puedo luchar". "El colegiado y los líneas hacen su trabajo. Yo llevo 25 años en este deporte y me ha costado mucho llegar aquí. Soy un entrenador de formación, de fútbol base, y me considero un profesional porque dedico mi vida a esto. Supongo que ellos lo intentarán hacerlo lo mejor posible, pero nos han perjudicado claramente", indicó el técnico granadinista, que considera que "el gol de Rubén es legal y el penalti no es penalti, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo".

“Lo que nos va a llevar arriba es ganar. A partir de ahí, habrá días que sean más vistosos y otros que sean más planos. Ayer estuve en Sevilla viendo al Sevilla Atlético y el Yeclano y no hubo ocasiones de gol. Puedo entender a los aficionados pero lo que quieren es ver ganar a su equipo y con este chute de última hora se van más contentos”, explicó el de Campanas que reconoció que “queremos jugar bien y ganar, pero sobre todo ganar”.

En el plano individual, preguntado por Jesús Álvaro, Enrique Martín aseguró que no estaba “descontento, lo que ocurre es que en este sistema los dos carrileros tienen un desgaste impresionante. Queremos que defiendan, que suban, que la pongan bien… él estaba acostumbrado a jugar de lateral y la exigencia aquí va a ser más fuerte”, por lo que “estaba muy desgastado y por eso el cambio, pero no estoy descontento con ningún jugador porque han hecho un gran esfuerzo”.

Además, sobre Owusu, aseguró que “nos va dar mucho porque con espacios es un jugador rápido. Esa ocasión que ha tenido, con diez días más de entrenamiento hubiese salido con claridad del uno contra uno. Es potente, tiene velocidad y define muy bien. Nos va a dar muchas alegrías. Nos viene bien ir completando la delantera, porque con Juanto solo no llegamos. En cuanto Owusu se vaya soltando nos va a dar mucho”.

Y hablando de lo que falta por llegar en el mercado de fichajes, Martín no escondió que “si vienen cinco mejor que tres, pero todos vamos a ser importantes y entre todos tenemos que llevar al Córdoba donde lo tenemos que llevar. Por eso era muy importante empezar ganando”.