Enrique Martín prefiere ver la botella medio llena. El técnico blanquiverde, consciente de que su equipo tiene todavía mucho margen de mejora, destacó la capacidad de sufrimiento y la disciplina de sus hombres para sacar otro partido en casa adelante y seguir en la buena dinámica, al menos en lo que a puntuación se refiere.

“Se trata de ganar y hemos ganado. Yo soy de la opinión de que gran parte del campeonato está en casa y hemos ganado los dos partidos aquí. Queremos hacer las cosas mejor pero hay un contrario que tiene su potencial y hay partido muy guarros, que no son vistosos, pero que es importante sacarlos adelante porque lo al final queda es la clasificación. Hay que procurar jugar mejor, pero seguro que habrá días que estemos mejor y perdamos. Entonces nos acordaremos de estos puntos”, explicó Enrique Martín en su primera alocución.

El navarro reconoció que “era el partido que esperaba porque el Córdoba en casa va a tener que sudar mucho para sacar cada partido, por eso digo que la afición va a ser fundamental. El estadio motivo mucho, jugar contra este club, no es lo mismo que ir a otro lugar. Todos sabemos que El Arcángel es un estadio de Primera División y eso motiva mucho. Además, todos los equipos tienen su potencial y el Real Murcia lo tiene. Si no estás metido, tienes muchos problemas, y aún así los hemos tenido”. Pese a ello, Martín apuntó que “somos un equipo competitivo y disciplinado. Seguro que vamos a conseguir hacer partidos un poco más vistosos. Todo tiene un proceso. Es nuestro tercer partido oficial, todos somos nuevos. No vamos a justificar nada pero es bueno ir creciendo, sobre todo en la clasificación”.

En esa línea de quedarse con lo positivo, el técnico blanquiverde indicó que “la semana que viene tendremos a disposición a Gabriel, a Xavi, a Djetei, volverá Fidel… y el equipo irá teniendo otra fisonomía. Todo el grupo es fantástico, compite, pelea. Unos días aparecen unos y otros días lo hacen otros”.

Adrián Hernández, contento pese a la derrota Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, se mostró contrariado por la derrota de su equipo aunque contento a la vez por el juego desplegado por su equipo. “Ha sido sin duda el mejor partido que hemos hecho. Es normal que vayamos creciendo porque tenemos muchos jugadores nuevos”, indicó el murciano, que reconoció que “la presión de un Córdoba-Murcia no es la misma que entre otros equipos y se le ha visto a los jugadores un poco tensionados”. Pese a ello, opinó que “hemos hecho un partido muy completo y hemos dominado en todas las facetas del juego. Estamos en ese proceso en que la pelota nunca cae de nuestro lado. Cuando la racha cambie llegarán los resultados”. “Este es el camino y es el Murcia que yo quiero. Más allá de los errores, este es el camino a seguir. Creo que para nada ha sido justo el resultado”, apuntó el técnico pimentonero. Sobre la jugada del penalti, que le costó a su equipo la derrota, Hernández indicó que “cada error nos va a penalizar una barbaridad y tenemos que evitarlo, pero esto son piedras sobre las que construir. Hay que mejorar y eso lleva tiempo pero cuando empecemos a cambiar la dinámica estoy convencido de que este equipo va a ir muy bien”.

En el capítulo individual, Martín destacó el papel de Antonio Moyano, del que dijo que “es un gusto verlo. Yo no regalo nada y cada vez que juega está dejando su firma. Es una gran satisfacción que un chaval de la cantera se esté comiendo los minutos con esas ganas y aportado cosas interesantes al equipo”.

Tras la alabanza, un palo, porque Martín reconoció que “a los 25 minutos ya tenía ganas de hacer un par de cambios, lo que pasa que Alfredo [su segundo entrenador] me frena, pero lo que estaba viendo no me satisfacía. Es cierto que hacía mucho calor, pero también para ellos, y han corrido muchísimo, nos han pasado por encima en los primeros 25 minutos”.

Con todo, Martín volvió a destacar el lado bueno y aseguró que “hemos tenido orden y hemos aprovechado nuestra oportunidad con la velocidad de Owusu. Luego creo que el partido se ha equilibrado y en el segundo tiempo ellos ya no tenían la frescura. Nosotros hemos ido un poco a más y en alguna contra podíamos haber matado el partido. Pero sobre todo me quedo con la capacidad de sufrimiento del equipo porque cuando vienen momentos complicados hay que saber estar y el equipo está creciendo en ese aspecto”.