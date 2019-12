Concentrado ya de pleno en el duelo ante el Marbella, Rául Agné ha reconocido en sala de prensa que estos partidos con los que se cierra el año naturao "me gusta jugarlos de local, porque de visitante las maletas están hechas y en el autobús, la gente está pensando en las vacaciones y no me gusta. De local, con el calor de tu gente, con la repercusión del rival, que irnos en play off sería muy positivo, lo afrontamos con toda la mentalidad y concentración máxima". Por eso, el aragonés indicó que "luego no sé cómo saldrá, pero me da más tranquilidad jugarlo en casa que de visitante".

Tratando de dejar ya atrás la derrota de Copa del Rey ante el Sanse, el técnico blanquiverde ha comentado que "tenía muy claro lo que quería en el partido de Copa. No fuimos a tirar la Copa en ningún momento, fuimos con jugadores de la primera plantilla, menos Antonio y Fran, pero si queréis dirigir la derrota hacia alguien, me la como yo que soy el responsable".

Sin dudarlo ni un segundo, Agné ha asegurado que el Marbella es "el mejor rival del momento, en cuanto a fútbol y el escenario es ideal", por lo que espera que "se vea un gran partido de fútbol, que la gente se lo pase bien y que nos llevemos los tres puntos". Y es que en El Arcángel se verán las caras "dos de los equipos que más en forma están en la liga, con buenas plantillas y que tienen claro lo que quieren".

Sobre el conjunto costasoseño, el técnico del Córdoba CF ha resaltado que "el rival es complejo, porque de 36 partidos con este entrenador ha perdido dos", pero también ha dejado claro que él se centra en "cómo intentar jugar para ganar el partido" y añadió que "la idea será la misma que estamos teniendo, intentar ser ganadores, más allá de que estén los nuevos propietarios, nuestra idea es sacar el partido adelante y seguir fuertes como local, y si a la vez les damos una alegría a ellos, pues mejor".

El equipo se refugia en el estadio por el temporal El temporal que estos días azota toda la provincia de Córdoba ha impedido que el Córdoba CF se entrene este viernes con normalidad. Los blanquiverdes no han podido ejercitarse en la Ciudad Deportiva, en la que los campos están inundados y los destrozos son importantes por el paso de la tormenta y los fuertes vientos registrados. Por ello, Agné y sus jugadores han trabajado en el interior de El Arcángel y posteriormente han salido al césped del estadio a hacer algo de trabajo de campo.

El preparador blanquiverde ha deseado también que el tiempo mejore de cara al domingo, algo que confirman las previsiones. "Parece que no va a llover y esperemos que sea así, porque el espectáculo no sería el mismo. A mí me gustan estos partidos, son los que quiero jugar y quiero ver hasta dónde llegamos. Es un rival al que respeto mucho pero ellos pensarán lo mismo de nosotros. Espero un partido complicado, largo y en el que los pequeños detalles o errores lo van a definir", ha comentado al respecto.

Para el duelo ante el Marbella, además, se espera que Agné recupera a Fidel Escobar, algo que el propio técnico confirmó al asegurar que "de momento está todo el mundo bien, Fernando [Román] con una pequeña sobrecarga, pero el resto todo bien".

La visita de los nuevos dueños

Además, respecto a la primera toma de contacto con los nuevos propietarios del club, Agné ha indicado que "nos han dado ánimo, nos han agradecido el trabajo hecho hasta ahora y todo han sido buenas palabras y buenas intenciones. Están cumpliendo con hechos y esperemos que esto dure mucho tiempo".

Por último, cuestionado por el inminente arranque del mercado de fichajes, el técnico cordobesista ha preferido dejarlo de lado hasta después del partido ante el Marbella. "Después de este partido hablamos del mercado de enero. Yo tengo muy claro lo que quiero desde hace mucho tiempo, pero cuando llegue el momento lo diremos", indicó al respecto.