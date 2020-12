Uno de los grandes protagonistas de la victoria del Córdoba ante El Ejido fue Federico Piovaccari, autor de dos goles y protagonista en el que empujó Sergio Pérez contra su portería. Aún así, el italiano desveló que el árbitro le había felicitado por el hat trick y por eso bromeó diciendo que estaba esperando "que Pepillo me dé la pelota para que el equipo me la firme".

El italiano vio a su equipo ya superior en la primera parte. "Ya podíamos ir ganando 1-0 y se veía que el equipo estaba dando todo", apuntó el ariete, que reconoció que en el vestuario estaban "muy contentos por el grupo y por la afición, por mí también", bromeó, para alabar a los suyos: "Esto al final es gracias a las asistencias de los compañeros".

Ahora, el punta asegura que toca "seguir trabajando, ahora tenemos un partido de Copa que es una competición que me encanta y nos iremos de vacaciones arriba, donde tenemos que estar".

Sobre el momento del equipo, Piovaccari se mostró reflexivo y no quiso lanzar las campanas al vuelo. "Perdimos dos partidos malos pero lo importante es habernos recuperado ya y estar arriba. Nadie es invencible en esta liga", recordó haciendo alusión a la derrota del UCAM Murcia.

Pero más allá de eso, el transalpino apuntó que "ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos, yo he tenido estas situaciones otras veces de cambio de entrenador. Puede ser que al volar mucho, si te cortan las alas, te caes y si no reacciones te vas para abajo. Con Sabas creo que lo que pasó fue eso. Somos los mismos, pero si hubiéramos ganado en Granada, contra el Sevilla no habríamos perdido. Habría sido muy distinto, pero nos empataron en el último segundo y fue como un cuchillazo en la espalda".

Pio recordó también su afirmación de principio de curso, cuando dijo que su equipo sería invencible estando bien. "Me cayeron bastantes palos cuando perdimos con el Sevilla pero yo confío siempre en el equipo. Hoy somos los mejores pero cuando pierdes te caen los palos. Confío en los compañeros, dije eso por mi experiencia y viendo todos los entrenamientos. Tenemos que salir siempre a ganar porque haciendo las cosas bien, para perder el rival tiene que tener un gran día", se reafirmó.

Además, sobre su actuación particular al regresar a la titularidad, el italiano se mostró contento y aseguró que "el míster me conoce y no tengo que demostrar nada". "Él hace su alineación y toma sus decisiones. La competencia siempre es buena, Willy ha tenido un problema con la lesión pero la competencia no me disgusta, podemos también jugar juntos", añadió.