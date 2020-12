De hecho, el once titular que dispuso el técnico ya fue bastante sintomático. En portería estuvo Edu Frías, con una defensa formada por Álex Robles, Farrando, Xavi Molina y Berto Espeso. En la medular formaron el doble pivote Darren Sidoel y Djak Traoré, con el inédito Alberto Salido en la mediapunta y Samu Delgado y Luismi en bandas. En la punta de ataque estuvo el italiano Piovaccari.

Pablo Alfaro sigue exprimiendo los días al máximo, tratando de hacer que su Córdoba CF progrese contra el reloj, pues la competición no espera y el cuadro blanquiverde no tiene tiempo de detenerse. Al menos de momento, hasta que llegue ese parón por las fiestas de Navidad que en esta ocasión sentarán como agua de mayo para el equipo, que tendrá entonces sí más tiempo para asimilar con calma las ideas de su nuevo entrenador. Mientras tanto, el técnico es consciente de que debe acortar plazos y por eso este jueves quiso testear el estado de su plantilla en un partido amistoso disputado en El Arcángel ante el filial blanquiverde.

Alain Oyarzun y Moutinho siguen fuera del grupo

En el partido de entrenamiento disputado ante el filial no estuvieron presentes Alain Oyarzun y Thierry Moutinho. Ambos futbolistas arrastran ciertas molestias que en principio no revisten importancia pero que de momento le han obligado a trabajar al margen de sus compañeros. Con todo, en el club confían en que ambos puedan estar en la convocatoria para el duelo ante El Ejido e incluso participar si el técnico lo estima oportuno. El que no estará en el partido es Willy Ledesma, lesionado en el partido ante el Murcia y que tendrá que esperar hasta 2021 para volver a jugar. A sus problemas físicos se une la sanción que el jugador arrastra en Copa del Rey, por lo que no podrá estar tampoco el miércoles ante el Albacete. Willy fue expulsado en el curso 2016-17 en el torneo copero cuando jugaba con el Extremadura y recibió tres partidos de sanción. Desde entonces solo había cumplido dos, por lo que si el CCF avanza a la siguiente ronda volverá disponer del atacante.