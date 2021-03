Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF, reconoció los errores de su equipo para dejar escapar un triunfo que era vital, aunque se mostró esperanzado de que en las dos jornadas que restan todavía se pueden dar muchas sorpresas, por lo que cree que su equipo aún tiene vida.

"Creo que ha sido un partido igualadísimo, con fases y momentos de alternancia en el control. Se nos puso de cara con una estrategia a favor y ha habido momentos en que nos ha costado gestionar el balón y jugar con esa ventaja. Había mucha igualdad en el campo. Ellos han intentado meter más gente por dentro y nosotros buscar el juego en la mediapunta", narró Alfaro sobre la primera parte. "Nos vamos con igualdad, y salimos muy bien en la segunda parte. Nos ponemos por delante y el partido cambia por completo cuando juegas más de media hora con un jugador menos. Te queda con uno menos y la situación ya era muy complicada. Encima te empatan pronto y ya tocaba gestionar el ser capaces de aguantar y en alguna contra o balón parado igualar la superioridad numérica", continuó el aragonés.

Con todo, el técnico cree que aún hay opciones para meterse entre los tres primeros. "A las 11:00 no dependíamos de nosotros, después sí y ahora de nuevo no dependemos de nosotros, pero sí que estamos ahí y el que tenga algún error lo pagará caro", avisó el maño. En ese sentido, ahondó para explicar su pensamiento: "Tengo la impresión de que va a haber sorpresas, porque el fútbol en casi todos los finales de las competiciones las tiene. Nos vamos a centrar en el presente y en nosotros, es lo único que podemos manejar. No puedo manejar el árbitro que me expulsa un jugador o un resultado de otro rival. Podemos manejar nuestro rendimiento y nuestros errores, para ir a ganar a El Ejido".

Analizando el duelo, Alfaro reconoció los errores de su equipo. "Errores ha habido y hay que corregirlos. Si yo fuera Loreto estaría cabreado porque me metan un gol de saque de banda. Que un centro lateral nos cueste un gol de cabeza, también se puede mejorar. Cuanto menos concedas, estarás más cerca del triunfo. Eso es así y ha habido situaciones tanto de ellos como de nosotros que se pueden mejorar", explicó Alfaro.

Uno de esos errores clave llegó en el 2-2. "Nos cogen en una contra y teníamos un defensor más que ellos. La contra la han llevado muy bien, pero es una concesión que nos ha costado carísima, porque de inicio la teníamos controlada. Una falta táctica ahí te ayuda, y no la hemos hecho. Es una concesión que los rivales pueden aprovechar", lamentó el técnico blanquiverde.

Pese a ello, Alfaro defendió que su equipo buscó el triunfo. "El equipo se ha puesto por delante dos veces y eso demuestra que quería ir a por el partido. Hemos presionado arriba, hemos querido ser atrevidos sin balón para luego mejorar con balón. Hemos salido con dos delanteros. El equipo ha ido a presionar arriba, el Murcia ha juntado a mucha gente por dentro y hemos intentado que no salieran de manera limpia. Creo que en ese sentido no hemos estado mal dentro de la igualdad del choque. Al final, a estas alturas y cuando los números no engañan, nos separa un punto. Somos dos equipos muy parejos", reconoció el entrenador del Córdoba.

Al técnico se le cuestionó también por la contra que Piovaccari malogró al final, cuando tenía solo a Sidibé. "Entiendo los momentos del partido y las ganas de un delantero por querer marcar. Es verdad que era una jugada importante y no ha decidido bien, es la realidad. Pero muchas veces hay que verse ahí dentro, con las pulsaciones a cien, se ha visto con ganas y el defensa ha hecho su trabajo. Cuando lo vea por la tele verá que no ha sido la mejor opción", lamentó el maño..