Rafa Navarro por fin pudo sonreír tras un partido. El entrenador blanquiverde celebró su primera victoria en el banquillo cordobesista, aunque reconoció el sufrimiento pasado en los minutos finales. "Es lógico, ellos son muy buen equipo y hemos tenido que hacer muchas cosas bien para llevarnos el partdio. Estoy súper contento del trabajo y la solidaridad del equipo. Seguimos teniendo mala suerte, porque el segundo gol no lo hemos hecho nosotros. Pero estoy contento por el rendimiento y porque hemos dado imagen de equipo", afirmó en su valoración del partido.

Navarro no escondió estar "muy contento, porque llevábamos una racha de tragar mucho y ahora es un subidón, pero los jugadores son conscientes de que estamos donde estamos y hay que pensar ya en el Elche".

El técnico blanquiverde también hizo mención a los dos goles recibidos, que esta vez no costaron puntos pero que siguen siendo una losa. "Tenemos que mejorar en defensa, no regalar tanto porque esos errores nos están condenando. Esta semana vamos a trabajar en errores que seguimos teniendo en las segundas jugadas, pero el equipo tiene cosas para seguir siendo optimistas", valoró el preparador.

A la hora de valorar la actuación de algunos de sus hombres, Navarro alabó a la pareja de delanteros formada por Piovaccari y Andrés Martín. "Ya jugamos así en Cádiz, salíó muy bien y estoy muy contento de lo que han hecho los dos. La pena es que Pio no puede jugar la semana que viene, pero estará Carrillo, que lo ha hecho muy bien y ha peleado muchísimo", explicó Navarro.

Confía en no perder a Luis Muñoz

Sobre Marcos Lavín, el técnico cordobés afirmó que lo vio "bien, tranquilo, ha dado seguridad y estoy muy contento de su trabajo. Al final, me he acordado de jugadores que no están jugando ahora mismo pero en los entrenamientos hacen que todos se esfuercen y así es más fácil para el entrenador".

Además, sobre la posible lesión de Luis Muñoz, el técnico blanquivere explicó que "tiene un golpe, no sabemos si llega a esguince pero su sensación es de fuerte golpe en la rodilla y espero que pueda estar pronto con nosotros".

El técnico, contento por la victoria, reconoció el sufrimiento final con humor. "Ahora es cuando te das cuenta del viejazo que meten los entrenadores de Primera, que los ves de un año a otro y tienen más canas que el Puma. Hemos pasado mucho sufrimiento, pero ojalá se sufra así y consigamos mucho más puntos", bromeó Navarro.