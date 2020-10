El Córdoba CF se prepara para un lunes de sofocón por el cierre del mercado

"Los tiempos no son fáciles de controlar", avisó Juan Gutiérrez, Juanito, el jueves durante la presentación de Samu Delgado y Mario Ortiz. El director deportivo del Córdoba CF hacía referencia a la situación de mercado de fichajes, que se cierra a las 23:59 del próximo lunes 5 de octubre. Y si no hay un cambio sustancial que no se espera, el club blanquiverde está abocado a apurar hasta el final para terminar de cerrar su plantilla con uno, dos o hasta tres retoques, todos para la parcela ofensiva del equipo.

Los dos primeros objetivos, para cerrar el cupo de sub 23, hace semanas, sino meses, que están más que definidos: Ibrahim Diabate y Berto González. El acuerdo con ambos atacantes está cerrado y en el caso del costamarfileño, hasta con el Mallorca. Pero ninguna de las salidas está siendo fácil. El club balear insiste en lograr su renovación como paso previo a una cesión, pero ya tiene encima de la mesa una opción de compra que ya no descarta, pese a las reticencias iniciales; y el asturiano ya conoce el deseo de salir del jugador, sin sitio en el primer equipo y con ganas de probarse fuera de un filial tras renovar su contrato hasta 2022.

Ambos jugadores llegarían para reforzar y rejuvenecer, de paso, la zona de vanguardia del Córdoba. Y ese mismo objetivo es el que, en principio, maneja la entidad cordobesista a la hora de lanzarse a por un ariete mayor de 23 años, que le obligaría a liberar una licencia. Unos condicionantes, unidos al precio y la valía más allá de esta temporada, que no son nada fáciles de encontrar en el mercado a estas alturas, lo que deja la puerta abierta a que ese cupo de fichas se quede tal y como está ahora mismo... salvo que surja un mirlo blanco.

Pero sea de una forma u otra, parece que todo está destinado a resolverse el mismo lunes. No porque a los blanquiverdes les falte por hacer trabajo, sino porque este tipo de situaciones suelen desatascarse cuando el tiempo apremia. De momento, si no hay cambio de planes, esa misma mañana Juanito volverá a aparecer para presentar a Bernardo Cruz, el último de los ocho fichajes ya confirmadas que aún no ha cumplido con ese acto protocolario; y será entonces cuando dé alguna pista sobre cómo van los movimientos. Porque será difícil que el fin de semana sirva para que alguna de las operaciones abiertas cristalice.