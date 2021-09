José Alonso y el ejemplo de Coria para repetir ante el Tamaraceite

Recuperar la intensidad y concentración con la que el Córdoba CF defendió en su visita al Coria son las claves que José Alonso señaló como fundamentales para buscar los tres puntos el domingo ante el Tamaraceite, en el que será el tercer choque lejos de El Arcángel para los de Germán Crespo. El defensa apeló a esa receta y aseguró que trabajan para corregir los errores que se pudieron ver ante el Don Benito, con la idea de seguir sumando porque, pese al buen arranque, el objetivo del ascenso queda muy lejos.

"Estamos contentos con los resultados. Hemos empezado muy bien, pero tenemos que pensar que hay que ir partido a partido para conseguir la quinta victoria. Los tres puntos se consiguen a base de pensar partido a partido y la verdad es que hasta ahora va todo bien encaminado", reconoció el defensa blanquiverde, que también reconoció defectos por pulir en grupo en referencia al partido del pasado domingo: "No estuvimos finos por no sacar con limpieza las disputas o ganar las segunda jugadas, pero también influye el cansancio de atacar, el querer hacer daño cada vez que tenemos la pelota. Hay que corregir eso y leer bien cuándo atacar y cuándo defender como grupo", valoró.

Pulir esos detalles se antoja vital en una semana en la que toca visitar un feudo como el Juan Guedes, de césped artificial y dimensiones reducidas. "Es un campo en el que habrá que estar vivo, un campo pequeño y en el que habrá muchas disputas. Además, ellos proponen juego, aunque sea un campo pequeño. Coria puede ser un ejemplo por la concentración y porque hubo cero errores, pero si aprovechamos nuestro potencial arriba podemos hacer goles", avisó el zaguero.

Alonso no teme el césped artificial y confía en las opciones que su entrenador tiene para adaptar el equipo a esas circunstancias. "No creo que el rendimiento vaya a bajar por jugar en césped artificial. Tenemos jugadores para jugar de diferente forma y el míster conoce a la plantilla para poder sacar el mejor once", aseguró el central, que alabó la profundidad y posibilidades de la plantilla del Córdoba: "Tenemos gente arriba con gol, jugadores de banda que hacen superioridad... pero el gol llega por trabajo de todo el equipo. Los goles los meten los delanteros normalmente, pero el trabajo es conjunto".

En referencia a ese potencial ofensivo del equipo, José Alonso tiene plena confianza en que si el Córdoba da su mejor nivel, podrá decantar cualquier partido a su favor, sea cual sea el planteamiento del rival. "En la quinta jornada no creo que un equipo salga a estar atrás para mantener el cero a cero. Pero es verdad que con nuestro estilo de juego puede ser que quieran aguantar el resultado y buscar aprovechar sus pocas ocasiones. De todas formas, de cero a cero creo que van a ser pocos partidos. Y si se dan será fuera, porque en casa vamos a proponer y el que venga va a sufrir", avisó.