El motivo de su salida del club

Una vez que ya es seguro que Javi Moreno no seguirá entrenando en ningún equipo del Córdoba CF, el valenciano ha explicado que "a principios de abril me llamó Jesús León para reunirme con él en el estadio. Me dijo que me quería renovar para el filial, con Berges delante. Pero Berges me dijo que no me podía renovar, que Marrero había renovado dos o tres años más, que no podíamos tener dos entrenadores para el equipo de Tercera". De ahí que Javi haya asegurado que "yo no sigo en el Córdoba porque Berges no me pudo firmar ese contrato y porque yo le comenté a una persona muy allegada al presidente que esas declaraciones que hizo no fueron las correctas y por eso no estoy aquí". Moreno cree que Jesús León "no está acostumbrado a que nadie le lleve la contraria y por eso no quiere que continúe". Una situación que, ha reconocido que "me apena, porque esta es mi casa y siempre he estado súper a gusto, pero cuando no puede ser, no puede ser".