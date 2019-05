Carlos González salió del Córdoba CF hace 16 meses tras un proceso de compraventa con Jesús León que todavía no ha culminado. Se fue dejando al equipo camino del que ahora será su destino, la Segunda B, y tras seis años y medio de gestión con tantas sombras como luces, aunque unas fueran tapadas por el resplandor que dejó la pelota, con ese ascenso increíble hasta para el propio gestor y los otros dos play off disputados. En lo económico, dejó las mismas dudas que hay ahora, con cuentas bajo el filtro del maquillaje. Y en lo social... mejor ni hablar.

Ahora, González se ha decidido a reaparecer, cual salvador, para tratar de sacar a la entidad de la crisis a la que la ha conducido la no menos reprobable gestión del montoreño, por lo heredado, pero principalmente por las decisiones propias y su incapacidad para voltear una situación delicadísima desde el verano.

Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora sería distinto todo? ¿Qué invita a pensar que otro mandato de González giraría en torno al bien de la institución y no el suyo propio? Esas dudas surgen desde ya en la madura y hastiada afición cordobesista, la que de verdad siente y padece un escudo y unos colores que al final serán los que salgan peor parados de un carrusel de intervenciones que, si no hay otro giro del guion, tendrán respuesta a lo largo de la semana por boca del actual presidente y máximo accionista. Porque tiene mucho que decir, no solo responder, sino exponer.

¿Qué invita a pensar que ahora miraría por la institución y no por su interés propio?

Lo que está claro es que en estos momentos de zozobra deportiva y caos institucional es en los que siempre se ha movido bien Carlos González, que en su primera aparición, en Onda Cero, se lamentó de que León haya "podido deteriorar en tan poco tiempo" una gestión "extraordinaria, con un patrimonio magnífico". Difícil de entender entonces la rapidez con la que decidió cerrar su etapa, con lo bien que iba la cosa... Pero entonces, Carlos González se fue para no volver, o eso dijo. Y ahora ya habla de proyecto de futuro, con gente elegida para liderarlo.

Pero para que eso pase, el primer paso que tiene que darse es que Jesús León no complete el 31 de julio la compra de sus acciones con ese último pago de 4,5 millones. Y quizás por ahí pueda empezar a entenderse todo más, sobre todo por la falta de liquidez que el club viene padeciendo y que hace que sean ya casi tres nóminas las impagadas. Esas respuestas tendrá que darlas el presidente, pero mientras el ex sigue a lo suyo.