Germán Crespo: "El año pasado cualquier equipo te venía aquí y te puntuaba"

El Córdoba CF regresó a la senda de la victoria y se despidió del último partido del año en El Arcángel con una excepcional goleada ante el colista Panadería Pulido (4-0) en un encuentro que dominaron en todos los aspectos del choque. El técnico blanquiverde, Germán Crespo, señaló que buscaban "ganar el partido", aunque siempre con "respeto al rival por muy abajo que esté en la tabla".

"Lo complicado iba a ser abrir la lata y en los primero minutos hemos tenido demasiada tranquilidad y nos han hecho dos ocasiones de peligro, pero al ponernos por delante, hemos creado más espacios y su presión en bloque alto la hemos sabido superar", precisó el entrenador granadino, que hizo hincapié en que, tras marcar el primer gol, generaron "mucha ocasiones" y tuvieron "superioridad tanto en ataque como en defensa".

Eso sí, el Córdoba CF tuvo unos primeros minutos algo flojos en intensidad y ocurrió lo mismo en el tramo final del encuentro, una "falta de ritmo en los últimos minutos" que Germán Crespo aseguró que es una situación "normal por el cansancio", en el que destacó algunos jugadores como "Viedma, al le faltaba ritmo, o Tala al que se le subían los gemelos".

"Al final te relajas por lo que tenemos acumulado, Viedma no ha jugado 90 minutos ningún partido en lo que va de temporada, Tala ha tenido recorridos más grandes de lo normal porque en el filial juega como central y no está acostumbrado, por lo que esa pasividad con el balón es normal porque no queríamos arriesgar", destacó el técnico cordobesista, que añadió que De las Cuevas salió "al 60% por las molestias que arrastra", pero que, lo mejor del final del partido es "que acabe sin ningún lesionado".

El factor de jugar como local, como ocurre durante toda la temporada, fue determinante. Algo que destacó el entrenador blanquiverde y que calificó como "la diferencia" de esta temporada. "El año pasado cualquier equipo venía aquí y te puntuaba, la diferencia es que ahora sumaos de tres en tres y si somos capaces de hacerlo en la segunda vuelta vamos a seguir arriba, hasta ahora tenemos el pleno de victorias en casa", puntualizó el entrenador.

La titularidad de Tala en el lateral zurdo ante la baja del habitual Ekaitz Jiménez por lesión fue la gran novedad del once: "Cuando Tala firma aquí viene con dinámica del primer equipo, pero sus lesiones le han lastrado y por eso juega en el filial, sin embargo, puede ser nuestro lateral izquierdo para cuando Ekaitz no esté. Yo busco jugadores con polivalencia, y aunque el lateral zurdo titular del filial sea Manolillo y hace un trabajo perfecto, hay que darle la oportunidad a uno y ese jugador es Tala", apuntó Germán Crespo.

Uno de los jugadores que más destacó por su juego y el cuarto gol que marcó fue Adrián Fuentes. El delantero llevaba varias semanas sin marcar y por fin consiguió aumentar su cuenta goleadora. "Fuentes es un jugador que si no le salen las cosas se come la cabeza. Quería cambiarlo en el descanso, pero he querido esperar para ver si tenía alguna ocasión y ha marcado el gol espectacular que lo ha puesto donde comen las gallinas, eso estuvimos trabajando el viernes y me alegro de no haberlo cambiado", comentó.

Esta encuentro fue el último del Córdoba CF en su estadio en esta 2021. Con el mercado invernal a la vista y el equipo en una posición inmejorable, Germán Crespo hizo hincapié en que si llega algún jugador "no va a ser para rellenar la plantilla y ocupar el puesto de jugadores lesionado, porque para eso está el filial", sino que sería algún jugador que de "un salto de calidad a la plantilla y pueda tener futuro en Primera RFEF la próxima temporada".