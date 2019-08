Llegó con apenas siete años al Córdoba CF y tras permanecer 15 años en el club, cumpliendo su sueño de debutar con el primer equipo, tuvo que abandonar el equipo de su vida. Pero Fran Serrano, que este domingo vuelve a casa para medirse al club de su vida, a pesar de prácticamente verse obligado a salir, en su despedida del CCF repitió por activa y por pasiva que su corazón "siempre será blanco y verde".

El cordobés, que fue uno de los pilares defensivos del Recreativo Granada la temporada pasada, se ganó su renovación por una campaña más y cumplirá su tercer curso en el filial nazarí. Él mismo afirma que "el primer año estaba un poco asustadillo al ser la primera vez que salía, pero cuando me adapté, genial. La ciudad y la gente muy bien".

Su hándicap es no ser ya sub 23, pero a pesar de ello confían en él en el conjunto nazarí, aunque él mismo reconoce que las perspectivas hacia el primer equipo, ahora en Primera, son "de momento complicadas" y lo que piensa es "en jugar lo máximo posible y llegar lo más arriba que pueda".

El central está "deseando de empezar la temporada". Ni tan siquiera el hecho de hacerlo ante el Córdoba CF le mitiga el deseo de iniciarla pues asegura que el objetivo de su equipo es "diferente al del Córdoba, así que mejor empezar ahora con los partidos complicados y luego pelearnos con los nuestros".

Recuerdos de su debut en Primera División Un recuerdo imborrable para Fran Serrano en su etapa como blanquiverde fue su debut en Primera División ante el Rayo en El Arcángel y ante el Éibar en Ipurúa. "Al final fue una cosa puntual que pasó, yo acabé súper contento y es una cosa que siempre voy a llevar conmigo. Van pasando los años y no se olvida", apunta. Sin embargo, Fran, prácticamente indiscutible en el filial blanquiverde, pasó en blanco con el primer equipo las dos siguientes temporadas (15-16 y 16-17) y en cierta manera se vio obligado a salir del Córdoba. Y lo más triste, casi por la puerta de atrás, a pesar de ser uno de los jugadores más carismáticos y queridos por la afición. "Al final el fútbol es eso, gente que entra de otros lugares, gente que manda y al final la gente toma decisiones y los jugadores tenemos que ir adaptándonos y buscar las opciones mejores que tengamos". "Sucedió así y yo, contento, porque pude recalar en el Granada", explica sin rencores el zaguero cordobés que el domingo vuelve a casa.

Fran considera que el conjunto blanquiverde "por plantilla y entidad tiene este año que pasearse por la Segunda B", aunque no esconde que los problemas extradeportivos le pueden pasar factura: "Yo sé lo que sale por las redes sociales, aunque lo que realmente hay por dentro lo desconozco".

Realmente tiene ganas de que llegue el domingo. "Desde que salió el calendario estaba deseando de que llegara. Se me ha hecho el mes de pretemporada muy largo y ya que está aquí la semana, deseando". El cordobés reconoce que el partido disputado en Coín entre ambas escuadras no tendrá nada que ver con este ya que "el Córdoba salió prácticamente con jugadores del filial salvo dos o tres, y sólo en los últimos veinte minutos salió algo más el equipo titular. Y nosotros tuvimos una mezcla de todo, gente que va a estar en el equipo, gente del Huétor Vega que es nuestro filial y gente del juvenil".

Fran Serrano ya visitó El Arcángel con el filial nazarí, pero para medirse al segundo equipo blanquiverde. Ahora, lo hará ante el primer equipo cordobesista, y no niega que se sentirá raro. "Ya me sentí así ante el filial, ahora cuando vayamos el domingo, con el estadio lleno, mi familia, mis amigos… por supuesto que me sentiré raro", confiesa.

Acerca del Córdoba, el central piensa que "tiene equipo para quedar entre los cuatro primeros fácil. Quizás le falte algo más arriba, pero luego tiene jugadores como De las Cuevas o Javi Flores que van a marcar diferencias este año". De su equipo, el Recreativo Granada, espera que no le ocurra lo que la pasada temporada, que estuvo peleando hasta el final por salvar la categoría: "Empezamos bien y luego tuvimos tres meses complicados. Pero este año creo que vamos a sufrir menos, tenemos buen equipo, una mezcla de gente joven y veterana y pienso que vamos a estar mitad de tabla, espero no equivocarme".