Uno de los hombres cuyo rendimiento está siendo más regular y notable durante el curso, Fidel Escobar, ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel tras el regreso a los entrenamientos del Córdoba CF. El panameño ha reconocido que vive un momento dulce en lo personal, satisfecho por su aportación al equipo y por la buena acogida que ha tenido tanto en el club como en la ciudad.

"Me siento muy contento de la oportunidad que me están dando, de estar jugando y quiero seguir aprovechando y luchando por el club que me ha abierto las puertas y la posibilidad de venir a España", ha apuntado Escobar, al que se le ha preguntado por esa pasión con la que se le ve celebrar los goles de su equipo. "Es algo muy motivador para mí, en los clubes a los que voy siento esa sensación por la camiseta y el jugar con esta afición, que parece que está jugando en el campo, lo siento así y también lo sienten mis familiares aunque estén en Panamá. Para mí es un orgullo sentir esta camiseta", ha asegurado el central.

El zaguero, totalmente integrado en la entidad y en Córdoba, ha apuntado que "la afición que tenemos es impresionante", pues "a pesar de los altibajos que hemos tenido ellos siempre han estado enfocados en nosotros y hemos sacado casi todos los partidos en casa. Nunca en los lugares en que he estado he tenido a una afición así, cada partido nos empujan a dar lo mejor de nosotros y eso me ilusiona mucho".

Además, en el buen momento que atraviesa el equipo, Escobar ha reconocido que tiene mucho que ver la línea marcada por Agné. "Con Enrique teníamos otro sistema de juego pero las cosas no fueron bien. El míster de ahora nos ha puesto otro planteamiento, con el que la verdad nos sentimos a gusto. Tenemos buenas cosas tanto en defensa como en ataque y para eso vino. Es un buen entrenador, la verdad, y se están dando los resultados poco a poco, que es lo que queremos", ha indicado al respecto.

Con todo, el panameño considera que es pronto para obsesionarse con los puestos altos. "Creo que no tenemos que pensar ahora en el play off, sino en sacar los resultados, sumar puntos fuera y en casa y más adelante pensar en play off, pero quedan muchos partidos por delante. Tenemos que cerrar el año bien, con los partidos que nos quedan fuera y en casa", ha opinado.

Sobre todo porque el equipo ha renovado ánimos tras ver solventados los problemas económicos de la entidad, algo que Escobar ha asegurado que "en el vestuario no ha habido ningún cambio", ya que "a pesar de los tres meses sin cobrar, el vestuario siempre ha sido el mismo, nunca hemos estado cabizbajos, a pesar de las situaciones que hemos pasado. Nunca vi al vestuario desanimado o triste, siempre estuvimos enfocados en lo que queríamos".

Deseoso de continuar

Tanto es así que Fidel ha dejado claro que "nunca pasó por mi cabeza marcharme. Yo hablé con mi familia de este tema y les dije que me iba a quedar aquí. Teníamos esa opción de irnos pero nunca pensé en marcharme. Yo aquí me quedo hasta el final. Si el Córdoba me compra, yo estaré feliz, porque estoy a gusto, he sentido el cariño de la gente".

Después de unos años de inestabilidad en su carrera, con varias cesiones consecutivas, al central panameño le gustaría asentarse en Córdoba y no ha tenido reparos en dejarlo claro: "En los clubes en los que he estado he ido a préstamo pero siempre digo a mi agente que estaría feliz de quedarme. Esta institución me abrió la puerta y sé que el Córdoba estará pronto donde se merece. Si me compran, yo feliz de quedarme aquí tres o cuatro años, no hay ningún problema".