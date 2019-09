Ajeno a los problemas económicos del club

En la línea de lo que viene mostrando desde que llegó a Córdoba, Enrique Martín no ha querido entrar demasiado en la situación económica que atraviesa el Córdoba CF. "Uno no debe de esperar nada, debe de aceptar. Eso no significa ser sumiso, sino responsable. Eso te hacer estar más centrado en lo tuyo. Es lo que dije cuando vine, esto es el Córdoba, es lo que hay. Estamos centrados en lo deportivo y yo seguiré manteniendo este discurso durante todo el año. Para mí no hay otra historia. Vine centrado en un objetivo y en ello estoy, e intento que todos los jugadores estén centrados en este objetivo. Nosotros no podemos hacer nada", ha indicado el técnico sobre los embargos conocidos a la entidad. En ese aspecto, a pocos días de que el club tenga que pagar las nóminas de septiembre, el navarro ha apuntado que "quedan tres días para acabar el mes y no tengo ni por qué adelantarme ni por qué retrasarme. En los dos meses que llevo en Córdoba el club ha cumplido. No sé si el día 30 el club cumplirá, espero que sí, pero lo veremos entonces".