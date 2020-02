La victoria ante el Yeclano dejó una buena noticia al margen del resultado para el Córdoba CF. Y es que tras el paso del mercado invernal de fichajes, Raúl Agné confirmó su apuesta con el joven Fran Gómez, al que no dudó en citar ante el cuadro murciano para después incluso darle minutos de juego.

Se trata de la tercera aparición del joven mediapunta blanquiverde, muy del gusto del técnico, que más tarde se deshizo en elogios hacia la aportación del pozoalbense al equipo. "Estoy muy contento con Fran Gómez. Tengo mucha confianza en este chaval. Es un crío de 17 años que tiene músculo y calidad, y la cabeza muy en su sitio, que en estas edades es muy importante", apuntó Agné en la rueda de prensa posterior al choque disputado en El Arcángel.

El técnico de Mequinenza tiene especial predilección por uno de los valores más firmes de la cantera blanquiverde. De hecho, tras su llegada al club de El Arcángel, Agné tardó muy pocos entrenamientos en convertir al joven de Pozoblanco en uno de los habituales en los entrenamientos del primer equipo.

Enamorado de su calidad técnica y un físico privilegiado pese a tener solo 17 años, Agné ha ido acoplando poco a poco a un jugador tan joven a la dinámica de un equipo profesional. "Le das cinco minutos y los aprovecha, le das diez y los aprovecha. Aprovecha todos los minutos y estamos siguiendo un proceso con él", explicó el técnico, que quiso recordar que "siempre he sido de cantera, de hacer debutar chavales y no me olvido de eso, pero lo más importante de todo es que tiene la cabeza muy bien amueblada y sabe dónde está".

Esa confianza del técnico en Fran Gómez se ha ido traduciendo de manera paulatina en convocatorias con el primer equipo y, poco a poco, en minutos de juego. Porque después de acumular un par de citaciones, el joven extremo blanquiverde debutó en la visita al Recreativo Granada, con una buena aportación y una participación clave en el segundo gol, el que refrendó el triunfo, obra de Miguel de las Cuevas.

Ese buen papel le sirvió para continuar en el equipo en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Sanse, en la que disputó 63 minutos, y en las posteriores convocatorias de liga, con minutos de juego ante el Murcia y frente al Yeclano.

Una progresión fulgurante

Agné quiere ir con calma con Fran Gómez, por eso sus apariciones en el primer equipo son todavía pocas, aunque la confianza en el jugador es total. Tanto es así que el pozoalbense ha desplazado a Antonio Moyano como primera opción desde el filial, e incluso adelantó a Sebas –ahora cedido al Valencia Mestalla– en los planes de su entrenador. Todo eso con apenas 17 años, y en medio de una temporada que Fran arrancó con el juvenil de División de Honor, equipo que le corresponde por edad, pero que terminará con el primer equipo, tras un paso también fulgurante por el Córdoba B.

La confianza de Agné y la plantilla corta que Alfonso Serrano dibujó tras el mercado invernal confieren al juvenil un escenario ideal para consolidarse en un equipo al que llegó hace poco más de un año, procedente de su Pozoblanco natal, y en el que poco a poco empieza a despuntar. "Creo que será un jugador de futuro, porque estamos hablando de un niño de 17 años, que sale al campo contra hombres, se deja el alma y encima con calidad", destacó Raúl Agné, convencido de que su apuesta por Fran Gómez será, a medio y largo plazo, ganadora.