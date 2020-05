"Es un día jodido, pero hay que pasar página ya". Quien se expresa en esos términos es Diego Delgado, entrenador del Córdoba B durante la temporada 19-20 y que el lunes recibió la noticia por parte de la entidad blanquiverde de que no continuará el próximo ejercicio al frente del filial, que repetirá en el Grupo X de Tercera División. El villarrense, que acababa contrato el 30 de junio, ve "bastante injusta" la decisión porque "no han valorado todo lo que hemos hecho por el club".

Delgado recibió la noticia que "no" se "esperaba" durante una videollamada con toda la estructura deportiva del club: Miguel Valenzuela, Juanito, David Ortega y Rafa Herrerías. En la misma, los responsables técnicos le agradecieron su esfuerzo y su dedicación no solo en el terreno de juego, sino también a la hora de mantener con vida a un equipo que la anterior dirección de la entidad ya dejó a su suerte prácticamente desde el verano, antes de iniciarse la competición: "Ya me engañaron con el contrato el primer día...", recuerda el joven preparador cordobés.

"Ellos llevan aquí unos meses, pero los que hemos estado todo el año sabemos lo que hemos pasado. Estuvimos sin equipo hasta finales de octubre, porque empezamos un mes y medio después que todos los equipos a trabajar. Tuvimos que hacerlo todo a la carrera, un par de meses estuvimos sin delantero… ha habido muchos responsables en el mal año, pero al final el único que lo he pagado he sido yo", apunta Diego Delgado, que admite su "parte de culpa".

El villarrense admite que se ha "equivocado", pero puntualiza que "cuando hemos tenido mimbres, el equipo ha respondido. Pero no teníamos mimbres, y así era imposible. En enero firmamos lo que pudimos, pero cuando el primer equipo volvió a tirar de Iván Navarro, que había venido para echar una mano al filial para salvarnos, Vera o Fran Gómez, otra vez fue chocar con la pared". "No soy tonto, los números son malos, la primera vuelta era muy mala, pero en la segunda vuelta éramos los sextos tras haber jugado con tres de los cinco primeros", insiste el villarrense, que se muestra aún hoy convencido de que "salvábamos seguro" al equipo de haberse tenido que acabar la temporada.

Pero la campaña acabó definitivamente la pasada semana con la comunicación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Córdoba ya trabaja en un próximo proyecto en el que no tiene cabida Delgado, que incide en que "creía que iba a seguir porque habían hablado siempre bien de mí a los jugadores y conmigo tenían un trato fenomenal". "Puedo entender que quieran cambiar de entrenador, traer alguien de su confianza, pero no comparto la decisión", continúa.

Entre otras cosas porque "a ver quién entrena cuatro meses y medio sin cobrar y sin decir ni pío", como sufrieron los miembros del Córdoba B hasta la llegada de Infinity. "Hemos hecho mucho por el club, pero al final siempre pagan los mismos. Y ojalá de los entrenadores sea el único con el que no cuentan, porque hemos sido, junto con los empleados, los que hemos sujetado el club", apunta el villarrense, que incide en que "cuando llegaron se encontraron un desierto, pero también un grupo de personas calladas y sin cobrar un euro; y eso no han sabido valorarlo, al menos conmigo".

"Pero da igual lo que hagas, porque al final...", acierta a decir Diego Delgado, que redunda en que "es bastante injusto". "Quería estar aquí, era mi sueño, pero no me han dejado disfrutarlo, apenas un mes al inicio de la segunda vuelta", continúa el técnico, que entiende que "la clasificación y los puntos están ahí, pero también es verdad que con medios hemos sacado muchos puntos".

"No me lo esperaba. Antes de que pasara todo esto, en febrero, estaban muy contentos, hablaron con mi representante", rememora en voz alta el joven preparador cordobés, que se resigna a su suerte tras una temporada en la que se ha juntado "todo lo malo" y que no termina de la mejor manera para él. "Ahora a esperar a ver qué sale y ya está. La temporada ha sido mala. Los puntos son los puntos, pero el coraje que me da es que no valoren el trabajo y todo lo que hemos pasado".