Es uno de los jugadores más veteranos del plantel del Córdoba CF y por eso siempre es interesante escucharlo en los momentos complicados. Curtido en mil batallas, Miguel de las Cuevas ha vivido ya prácticamente cualquier situación que el fútbol pueda plantear. Por supuesto, muchos finales ajustados de temporada, como el que ahora le llega al conjunto blanquiverde para intentar estar entre los tres equipos que pasarán a la segunda fase peleando por el ascenso a Segunda División. Para llegar a ese objetivo, De las Cuevas tiene claro que han de jugar "con alegría y confianza", pues opina que su equipo tiene en la actualidad menos puntos de los que merece por lo expuesto sobre el campo, pero cree que "los resultados van a llegar".

"Nuestra idea siempre es ganar, pero por cómo se puso el partido, si el equipo hubiera marcado un pelín antes en los últimos minutos le habríamos dado la vuelta. Empatamos demasiado tarde y no dio tiempo, pero vemos que cada semana se complica y que es difícil ganar. Somos conscientes de que hay que hacerlo para estar arriba, pero es momento de estar tranquilos, porque el equipo está más cerca de ganar que de que se vayan los partidos", valoró el mediapunta acerca del duelo ante el Recreativo Granada.

Miguel reconoció que en el vestuario tratan de aislarse del ruido y la presión exteriores. "Vamos partido a partido, sabiendo cuál es el objetivo, que lo tenemos claro desde el principio. En el vestuario intentamos hermetizarnos mucho. El equipo está bien y se merece más puntos de los que ha obtenido. Tenemos que seguir nuestra línea de trabajo, porque así van a llegar las victorias. El equipo será un partido complicado, pero saldremos con confianza en ganar y creo que lo vamos a conseguir", aseguró.

Para ganar al Sevilla Atlético, De las Cuevas cree que "la concentración será clave y la determinación en las dos áreas, ser contundentes atrás y arriba ser muy efectivos". "Esa es la diferencia en esta categoría, hay que conceder poco. En estos tres últimos partidos nos han chutado cuatro veces y no han hecho cuatro goles", lamentó el mediapunta, que cree que "como todos los filiales, ellos jugarán alegre, por lo que tenemos que mantenernos concentrados, mantener nuestro ritmo e ir a por los tres puntos desde el principio".

Al veterano futbolista se le preguntó por la posible ansiedad de verse fuera de la zona noble en este tramo final. "La ansiedad de que queden pocos partidos no nos debe de afectar. Tenemos que jugar con alegría y confianza. El vestuario está tranquilo. A pesar de la igualdad que hay, somos conscientes de que estamos bien y que van a llegar los resultados, porque lo que estamos haciendo en el campo no nos está dando los puntos que merecemos. Aún queda mucho, aunque parezca que es poco son muchos puntos y el equipo que menos note la presión, será el que al final esté arriba", aseguró.

El gol, la "recompensa" al trabajo

En esa pelea, el alicantino apuesta por el Córdoba. "Solo pensamos en nosotros mismos. Los demás equipos que hagan su trabajo, pero yo confío mucho en mi equipo, en mis compañeros y en el club. Estamos haciendo las cosas bien y eso al final nos va a dar el salto que todos queremos", indicó De las Cuevas.

En el aspecto personal, Miguel se mostró contento por su gol al filial del Granada. "Siempre te gusta marcar y la pena es que no fue para ganar los tres puntos, pero al final rascar un punto, los de arriba pincharon y el empate nos dio un poco más para seguir ahí en la pelea. El gol me dará confianza por el trabajo que estoy haciendo. Cuanto estás de baja el trabajo que haces no se ve, pero son más horas que incluso un día normal. Ese trabajo tiene ahora su recompensa y en ese sentido estoy contento", reflexionó el atacante.