Aunque ya debutó el pasado domingo en el duelo ante el Villarrubia, Carlos Valverde ha vivido este miércoles su puesta de largo oficial como jugador del Córdoba CF. El utrerano, del que Alfonso Serrano ha desvelado que llega por temporada y media pero con la opción de alargar su vínculo un año más en función a objetivos, se ha definido como "un jugador de banda, que me gusta recibir con espacios y aportar velocidad y centros", corroborando "un poco lo que se me vio el otro día, jugando más por fuera".

Valverde conoció el interés del Córdoba CF a través de su agente y siempre dio prioridad a recalar en El Arcángel. "No me tuvo que convencer nadie para venir a un club como es el Córdoba. Cuando me comunicaron las ofertas que tenía, la primera opción fue esta. Llevo tres días y la profesionalidad que hay aquí, la afición, por todo eso se merece estar en el fútbol profesional", apuntó el veloz futbolista.

Tras su debut acelerado, Carlos Valverde reconoció que "no hay tiempo de pretemporada ni nada y hay que intentar acoplarse lo más rápido posible y trabajar día a día porque en esta segunda vuelta cada paso que demos será importantísimo".

El extremo, que también reconoció que de manera puntual ha jugado como carrilero y podría hacerlo si es necesario, se vio en su debut "bien", pese a que "llevaba tiempo sin jugar y me faltaba eso que nos gusta a todos, que es la competición. Al final las fuerzas empezaron a resentirse, pero muy bien. Cada día y cada partido iré a mejor, seguro".

Tras varias experiencias en Segunda B, el utrerano apuntó que "es una categoría muy dura", en la que "hay que ir semana a semana porque cualquier equipo te hace daño. Tenemos que no perder puntos en casa y luego fuera ir sumando también. No me gusta hablar de cuando estaremos en play off, pero es más la forma en la que llegas. Con el Extremadura entramos cuartos, pero llegamos de una forma increíble para subir".

Elogios a Willy Ledesma

Sobre el inminente fichaje de Willy Ledesma por el Córdoba CF, Carlos Valverde repartió elogios para el que volverá a ser su compañero. "Solo te puedo hablar muy bien de Willy. No sé si es oficial o no aún, pero como persona es magnífico, un gran compañero. Y como jugador ha crecido muchísimo en los últimos años. Es un gran rematador, tiene un gran juego de espaldas. Le gusta mucho la fiolosofía que tiene este míster y creo que encajaría muy bien con nosotros", comentó sobre el punta ex del Extremadura.