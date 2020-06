El Córdoba CF quiere presentar su campaña de abonados la próxima semana

El Córdoba CF tiene prácticamente ultimada su campaña de captación de abonados para la temporada 20-21. El club blanquiverde, que tenía previsto anunciar en el transcurso de esta semana su plan, se ha visto obligado a cambiar el paso ante la presumible presencia de aficionados en los estadios, algo que en el 2020 estaba inicialmente descartado. Esa incertidumbre invita a la cautela, aunque todo apunta a que en un plazo de no más de 10 o 15 días el cordobesismo podrá conocer el "agresivo" programa de Infinity.

Así lo ha confirmado este jueves el consejero delegado de la entidad, Javier González Calvo, durante un almuerzo con la prensa para dar por finiquitado el curso 19-20. En el mismo, ha apuntado que el proyecto ya fue reportado la tarde del miércoles a Bahréin para su visto bueno definitivo, que se espera que llegue en los próximos días. Esto permitiría dar luz verde a la primera gran medida social con respecto al futuro más cercano y medir la respuesta de la afición para el segundo año consecutivo en el infierno de la Segunda B.

De momento, lo que sí conoce el Córdoba es la intención de cuatro abonados de recibir una compensación económica por los partidos no disputados tras la cancelación de la temporada. A estos que han formalizado la petición de manera reglamentaria hay que sumar entre 15 o 20 más que se han dirigido a la entidad por otras vías. Ninguno obtendrá respuesta satisfactoria porque, como ha apuntado González Calvo, el club estaría "cometiendo una irregularidad".

El consejero delegado ha explicado que "la idea inicial era devolver la totalidad de las cantidades", que ascenderían a unos 160.000 euros y ya contaban con el beneplácito de Infinity. Sin embargo, tras estudiar la situación legal esa postura es inviable "porque hay una sociedad que inició la temporada, el Córdoba CF SAD, y otra que la ha terminado. La primera cobró esos abonos, está en situación concursal en estos momentos, y que Unión Futbolística Cordobesa devuelva esos abonos que no cobró o lo haga en el nombre de la otra sociedad, estaría dando preferencia a unos acreedores sobre otros".

Con todo, "eso no quiere decir que desde el club no se están estudiando medidas para, dentro del abono de la siguiente campaña, ayudar a los abonados con las cantidades perdidas de la temporada anterior, o incluso complementarles con alguna otra cosa que los satisfaga". No ha querido dar más detalles González Calvo, si bien en la cabeza de todos aparecen ventajas en la suscripción de Footters -ya las hubo el pasado verano- o alguna promoción de merchandising.

Al hilo de esta situación de las sociedades, el máximo responsable blanquiverde ha insistido en su mensaje de cautela y confianza sobre la problemática legal y la futura inscripción de los derechos en la Real Federación Española de Fútbol: "Estamos tranquilos, como siempre. Tenemos muy claro lo que pretendemos y lo que la ley nos respalda".

"Si se nombra un nuevo juez -el magistrado Fernando Caballero está a la espera de la ratificación del Consejo General del Poder Judicial tras su nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- y nos da la razón, estupendo; si no se nombra o no hay auto, solicitaremos la ejecución. Llevamos trabajando muchas semanas con mucha ilusión y sabiendo que llegará el momento, que no se celebrará como un ascenso, pero habrá que celebrarlo", ha finalizado Javier González Calvo.