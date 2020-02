Llega el primer gran momento de la temporada para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde inicia ante el Algeciras una serie de dos partidos seguidos en casa que deben servirle para tomar impulso definitivo hacia el objetivo del play off. Después de empatar ante el Cádiz B y perder la tercera posición, el CCF vuelve a El Arcángel, donde ya ha marcado la velocidad de crucero, para prolongar su buena dinámica al menos una semana más. Los de Agné intentarán evitar la sorpresa ante un Algeciras que juega en otra liga, concretamente la de los equipos que tratan de eludir el descenso, y que llega a Córdoba con la tremenda losa de no haber ganado aún lejos de su estadio.

Avisaba Agné en la previa del choque de que el cuadro del Campo de Gibraltar tiene sus armas y es, como todos, un equipo peligroso si no se le tiene en cuenta. Eso sí, la realidad que viven ambos equipos es totalmente opuesta. De hecho, los 20 puntos de diferencia que existen en la clasificación entre ambos dejan bien claro la diferencia que existe entre ambas plantillas.

Por eso, al Córdoba no le valen excusas para anotarse la tercera victoria consecutiva en su feudo, que de llegar sería la cuarta en las últimas cinco semanas. Unos números que se corresponden con los de un equipo campeón, y que son los que el conjunto blanquiverde tiene que prolongar hasta el final de la temporada para asegurar su presencia en las eliminatorias por el ascenso y, de paso, seguir mirando al primer puesto del Grupo IV, un objetivo complicado pero al que nadie quiere renunciar en El Arcángel.

Ni siquiera los problemas físicos que apartaran de la convocatoria a dos hombres tan importantes como Djetei y Willy Ledesma deben ser excusa para el Córdoba. El central camerunés y el delantero extremeño no estarán en la lista de Agné, en la que sí se espera la inclusión de Moutinho y Piovaccari. Ambos llegan tocados, y han entrenado a menor ritmo durante la semana, pero se vestirán de corto para ayudar a su equipo, que no anda precisamente sobrado de efectivos.

Pese a los contratiempos con los que le está tocando lidiar en las últimas semanas, Raúl Agné va fraguando un once inicial más o menos reconocible, que sin embargo podría sufrir alguna modificación atendiendo a los cinco hombres que mantienen la amenaza del apercibimiento de sanción. Y es que nadie quiere pensar más allá del Algeciras, pero al técnico aragonés no se le escapa que, si este partido es importante, el de la próxima semana ante el Cartagena puede marcar un punto de inflexión en la lucha por los primeros puestos.

Es por eso que el equipo titular que presente Agné podría sufrir alguna modificación no esperada, más allá de la presencia de Chus Herrero o Xavi Molina en el eje de la defensa, para cubrir el hueco que dejará Djetei. José Antonio González también podría tener un sitio de inicio en la medular, en función de dónde quiera colocar Agné a Javi Flores, que podría actuar adelantado a la mediapunta debido a las dudas físicas con las que llega Moutinho.

Un rival en apuros

El Algeciras, por su parte, llega con la necesidad de no desperdiciar ninguna oportunidad de sumar, pese a la dificultad que entraña el partido en El Arcángel. Los del Campo de Gibraltar tienen cuatro puntos de desventaja respecto a la salvación y encaran una de las visitas más complicadas de la temporada inmersos en una dinámica mala, con una sola victoria en los últimos cinco partidos. Por si eso fuera poco, los rojiblancos tienen aún encima la losa de no haber ganado fuera de casa en lo que va de curso. Una condición que no tendrán fácil quitarse de encima en Córdoba.

Con todo, bien haría el conjunto blanquiverde en no fiarse de un rival que encara el tramo final de la temporada con urgencias, lo que a buen seguro le llevará a jugar cada domingo al límite. El choque de la primera vuelta, en el que el Córdoba se colocó 0-2 pero fue ampliamente superado después hasta terminar con empate a dos, debe servir de aviso a los de Agné, por mucho que desde entonces ambos equipos hayan cambiado un mundo.