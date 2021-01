Si quedaba alguna duda, el duelo ante el Yeclano Deportivo sirvió para corroborar que Alberto Salido no tiene ningún futuro en el Córdoba CF. El joven delantero, convocado esta vez por la lesión de Carlos Valverde, se quedó como el único recurso ofensivo sin utilizar por Pablo Alfaro en un partido en el que su equipo perdía desde el minuto 56. El preparador aragonés dejó sin usar dos cambios. Un hecho que evidencia, por un lado, su poca confianza en el ariete que llegó cedido por el Atlético de Madrid y, por otro, la urgencia de reforzar a la plantilla de cara al tramo decisivo del campeonato.

Salido fue la gran novedad de la lista de convocados para el partido ante el Yeclano. Un percance de Carlos Valverde en el entrenamiento del viernes, que se hizo daño en un tobillo fruto de una entrada de un compañero, propició que el delantero sub 23 formara parte de los 20 hombres citados por el entrenador.

Parecía una ocasión quizás propicia para que Salido tuviera algunos minutos en el segundo tiempo, tanto si el partido marchaba bien con un marcador holgado, o si hacía falta buscar alternativas en ataque. Pero ni una cosa ni la otra. El desarrollo del partido invitaba a quemar todas las opciones de ataque de las que disponía el Córdoba. Ni así, Alfaro decidió tirar del joven atacante. De hecho, atendiendo a los acontecimientos, su inclusión en la convocatoria se apreció más como una formalidad que como un verdadero recurso puesto en valor por el técnico.

A falta de una semana para que cierre el mercado de fichajes, Salido ya tiene más que claro que su futuro en Córdoba es negro. El punta llegó tarde en verano y tardó en adaptarse. Ese factor y la competencia en ataque han cercenado cualquier posibilidad de disponer de oportunidades. También es cierto que el jugador no ha acumulado méritos en el trabajo diario como para ser tenido en cuenta. Ni Juan Sabas de inicio ni Pablo Alfaro después han confiado en él y el resultado se traduce en unos números paupérrimos, pues apenas jugó cinco minutos en la goleada a El Ejido (4-0).

Tercer partido sin público, tercera derrota en casa Todos los equipos están echando en falta a su público en esta temporada tan atípica, pero el caso del Córdoba resultado cuanto menos llamativo. El conjunto blanquiverde ha perdido tres duelos en su feudo este curso, ante el Sevilla Atlético y el Yeclano en liga y ante la Real Sociedad en Copa del Rey. Esos tres encuentros son los únicos en los que la grada de El Arcángel se quedó vacía completamente. Sin el mínimo apoyo de su afición, el Córdoba se ha mostrado mucho más débil.

La dirección deportiva del Córdoba CF trabaja desde hace semanas en encontrar un nuevo destino al atacante balear, liberando así una segunda ficha sub 23 que visto lo visto el club utilizará casi con total seguridad. Alfaro no es un técnico de exigir públicamente fichajes, pero sus actos en los partidos hablan bien a las claras de lo que piensa. No es la primera vez que el entrenador blanquiverde no agota los cinco cambios que este año permite el reglamento, pero es que ante el Yeclano solo hizo tres.

En sala de prensa, el técnico lo justificó de la siguiente manera: "Tenemos las características que tenemos. Era un partido que debíamos de ir a ganar porque íbamos por detrás y no veía conveniente incorporar futbolistas de un perfil más defensivo. De lo que teníamos en el banquillo, creo que era lo que más nos podía ayudar". Una respuesta sincera que deja bien a las claras el papel de Alberto Salido en este Córdoba.