Pablo Alfaro no tiene dudas de que el paso por la Copa del Rey del Córdoba CF ha sido positivo para reforzar la moral del grupo. Aunque admite cierto cansancio físico por la exigencia de la Real Sociedad, el técnico blanquiverde ve a sus jugadores mentalizados de la "realidad" que toca afrontar, que es tan ilusionante como centrarse en la liga y buscar el ascenso de categoría.

Por ese motivo, Alfaro aseguró que no ha hecho falta "trabajo psicológico alguno" para volver a enchufar al grupo. "Somos conscientes de la Copa del Rey que hemos hecho, que estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Ahora nos toca volver a nuestra realidad, que es la liga. La Copa ha sido un premio, un regalo que nos ha dado el fútbol. Intentaremos que esta temporada se recuerde por más cosas, pero también se recordará por la Copa. Ahora toca seguir nuestro camino", añadió el maño.

Tras ver frenada la racha de imbatibilidad en Copa, el preparador cordobesista espera que su equipo pueda mantener las cifras que arrastra en liga. "La receta es trabajo, orden y organización, y conseguir que los futbolistas estén por la labor, que ellos son los artífices de todo lo bueno", apuntó Alfaro, que reconoce que son "cifras halagadoras, pero sin ser un equipo defensivo, que no lo somos". "Excepto con rivales mucho más poderosos, somos un equipo que va arriba, que presiona alto y que intenta jugar en campo contrario. Eso tiene sus riesgos, pero se asumen porque las características de este equipo nos da para ello", comentó sobre el estilo de juego.

La siguiente parada que ofrece la competición es el Yeclano Deportivo, y Alfaro avisó de que los murcianos tienen sus armas. "Sobre todo, nos ocupa el hecho de enfrentarnos a un club histórico que posiblemente esté en su mejor momento de esta temporada tan corta y concisa. No se debe perder la perspectiva del medio plazo y estar en Segunda B para ellos ya debe ser un premio. El año pasado hicieron una campaña sin precedentes, pero todos los años no les puedes pedir tocar el cielo", comentó sobre el rival, del que espera que planteé "muchas dificultades", pues han tenido "alguna incorporación que le ha dado otro aire al equipo", de ahí que tenga claro que no se pueden confiar.

Con todo, Alfaro no rehúye del papel de favorito para su equipo y espera ver la mejor versión de los suyos tras la trabajada victoria en Lorca. "Cambia el escenario y en nuestro estadio tenemos que ser muy fuertes. El objetivo único y exclusivo es hacer un buen partido para quedarnos con los tres puntos. No debemos abandonar lo que estamos haciendo muy bien. Todo el mundo está concentrado y metido, no tenemos más que las bajas de Samu y Djetei y el resto está en disposición de hacer un buen partido", explicó el aragonés.

No escondió el técnico que "el cansancio existe porque fue un rival que nos exigió muchísimo", en referencia a la Real Sociedad, pero se mostró tranquilo porque "va a entrar gente de refresco" y su obligación es "es estar al 10%% para conseguir el objetivo y que se queden aquí los puntos".

Quiere a todo el equipo enchufado

Alfaro incidió en la importancia de que todo el grupo esté enchufado esperando su oportunidad, porque tiene claro que "el objetivo no se puede conseguir con 13 futbolistas". "Necesitamos al menos 18, y ojalá los 21, para que nadie se confíe en la titularidad y la competencia sea bonita", añadió.

Además, cuestionado por el choque entre el Linares y el UCAM Murcia, que podría deparar para el Córdoba un nuevo salto en la tabla, prefirió centrarse en la tarea propia, a sabiendas de que aún quedan jornadas por delante. "Hemos empezado ya la segunda vuelta del subgrupo, que en dos meses nos va a llevar a posicionarnos. Nos vamos a enfrentar todos con todos y esta jornada toca ese partido, pero creo que nadie va a ser capaz de ganar todos los partidos. A nosotros nos toca centrarnos en el Yeclano, intentar ganar y cuando acabe el partido miraremos lo que han hecho los demás", expuso Alfaro.