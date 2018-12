El Zaragoza busca su identidad

El Zaragoza cumple su sexta temporada en Segunda con el mismo objetivo que las anteriores: el retorno a la máxima categoría. Sin embargo, sus anteriores intentos han sido nulos pese a haber disputado el play off de ascenso en el curso 14-15, en el que Las Palmas le ganó la final; y en el pasado, en el que cayó ante el Numancia en la semifinal. Además, en la campaña 15-16 quedó fuera de la promoción por el goal average con el Osasuna y el Alcorcón. Pero el conjunto de La Romareda también ha sufrido en estos años, e incluso en alguno ha tenido que luchar hasta el final por salvar la categoría.

En la presente temporada, con una plantilla con pocas variaciones respecto a la que disputó el ejercicio pasado el play off, está luchando por salir del descenso. Esta mala situación ya le pasó factura al técnico que comenzó, Imanol Idiakez, que al término de la décima jornada fue relevado por Lucas Alcaraz. Pero la llegada del granadino no ha traído un cambio en la dinámica de resultados, con cuatro derrotas en seis partidos.

Sin balón

Lucas Alcaraz sigue sin encontrar ni el once ideal ni su sistema idóneo, bien porque los resultados no le acompañan, bien por las lesiones que ha sufrido. En las seis jornadas que lleva al frente del equipo ha alineado a 19 jugadores como titulares. Tácticamente, el ex técnico del CCF comenzó jugando con un 4-4-2 para pasar a hacerlo luego con un 5-3-2.

Con Cristian Álvarez en la portería, siguiendo la tónica de las últimas semanas puede repetir con la zaga de cinco, con Alberto Benito y Lasure en los laterales, y una tripleta central con Delmás, Perone y Nieto, con las opciones de Álex Muñoz y Verdasca. Sus hombres de banda, donde también puede actuar Delmás, son ofensivos y le dan amplitud al equipo en ataque.

Con balón

Con Eguaras lesionado, Alcaraz podría colocar a Verdasca o Javi Ros como pivote de contención, y buscar el equilibrio entre defensa y ataque. Escoltando a este sostén pueden repetir Igbekeme y Pep Biel, o incluso alinear de nuevo a Zapater para jugar por dentro y ayudar al mediocentro posicional. El Zaragoza suele tener mucha posesión pero adolece de verticalidad, algo que podría ganar si alinea a Diego Aguirre. En la punta de ataque, Pombo es titular indiscutible y, junto a él, pueden jugar Álvaro Vázquez o Marc Gual, con un perfil diferente pero todos verticales y con buenos movimientos al espacio.

Lo mejor

Muchísimo margen de mejora.

Lo peor

No reacciona pese al cambio de entrenador.