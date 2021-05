La continuidad de Juanito y Valenzuela en el Córdoba CF, pendiente de la decisión de Infinity

Los cambios radicales que se esperaban en la estructura deportiva del Córdoba CF después del fracaso del equipo blanquiverde podrían no ser tan profundos, o mucho menos de los que cabría esperar. En todo caso, la última palabra en la evaluación del trabajo de los técnicos la tendrán los propietarios del club en Bahréin, tal y como reconoció Javier González Calvo, que alabó a Miguel Valenzuela y Juanito por su trabajo. Ambos, por cierto, hicieron acto de presencia diez días después del descenso del equipo, en su primera aparición, aunque no realizaron declaraciones.

El consejero delegado de la entidad defendió la labor de los técnicos. "Al igual que los jugadores, tienen contrato hasta el día 30. Yo he defendido siempre a la dirección deportiva, porque son personas trabajadoras, honestas y honradas. Luego están los propietarios. Nosotros hemos mandado nuestros informes y también la propia dirección deportiva ha mandado sus informes. Serán ellos los que decidan si hay continuidad o un cambio", comentó al respecto González Calvo, que reiteró su apoyo a los miembros de la dirección deportiva, al considerar que su trabajo ha sido "muy bueno". "Quiero recordar que todo lo que se ha hecho en cantera, o la gran temporada del filial, lo han hecho los mismos que los que han hecho el primer equipo. Yo tengo confianza en ellos, aunque habrá que ver lo que decide la propiedad", añadió el también vicepresidente del CCF.

González Calvo deslizó una crítica a los jugadores, al apuntar que se encontraron "sobre todo en el primer equipo, porque en cantera poco había y lo que se ha hecho ha sido en un año y los resultados ahora están ahí... un equipo bastante heredado".

Se refería el consejero delegado del Córdoba a esos jugadores que acaban contrato este verano, de los que muchos estaban en El Arcángel cuando llegó Infinity, y otros aterrizaron en el mercado invernal en el que la nueva dirección deportiva convivió con la antigua, liderada por Alfonso Serrano. "No era el equipo que hubiéramos querido todos", admitió González Calvo, que reconoció que aún así fueron "con ellos a muerte", porque creían que tenían "un gran equipo, y así se dijo". En todo caso, terminó por admitir que intentarán que "esta situación no nos vuelva a pasar".

Inminente viaje a Bahréin

El CEO del club de El Arcángel aseguró además que en los próximos días se perfilarán con los propietarios los detalles del nuevo proyecto y avanzó un próximo viaje a Bahréin, para cerrar todos los asuntos de manera presencial. "Con los propietarios hablamos todos los días, ya se han enviado los presupuestos oportunos acorde a la categoría en la que vamos a jugar. En los próximos días tendremos una reunión más completa, incluso yo tendré que viajar a Bahréin porque cara a cara se hacen las cosas mejor", apuntó en ese sentido.

Además, también se refirió a la situación de Germán Crespo, asegurando que no se ha hablado nada sobre su figura y que es otro de los asuntos que están en estudio. "Yo no he hablado con Germán Crespo, ni para el B ni para el A", matizó González Calvo al ser preguntado por esa intención del club que el propio técnico dejó caer para que no siguiera en el filial, y lo hiciera en todo caso en el primer equipo, o cerrar su etapa en el club. "No sé si va a continuar, creo que ha hecho un gran trabajo esta temporada. Cogió al equipo en una situación muy complicada y ahí están los resultados. Se está valorando pero no hay nada decidido. Sí que le tengo que agradecer el trabajo hecho y que se pusiera a disposición del club en un momento tan complicado", añadió.