Javier González Calvo asegura la "continuidad" de Infinity en el Córdoba CF

Infinity seguirá al frente del Córdoba CF pese al varapalo deportivo y las dudas levantadas en las últimas horas por el retraso en el pago de las nóminas al personal deportivo de la entidad. Así lo ha reiterado Javier González Calvo, consejero delegado y vicepresidente del club, que atendió a los medios de comunicación antes de intervenir en un acto de Asfaco en el que ofrecía una conferencia Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y amigo personal del directivo del club blanquiverde.

González Calvo aseguró que, pese al silencio que rodea al club desde el descenso a Segunda RFEF, están "trabajando en la siguiente temporada, con tranquilidad, porque tenemos mucho tiempo". "Por desgracia para nosotros se acabó la temporada muy pronto, pero es cierto que así nos da más tiempo a preparar lo que viene en adelante. Teníamos previstos todos los escenarios, porque desde hace un mes, cuando di la última rueda de prensa, en la que hablé del fracaso del proyecto de este año y de lo que podía venir, pues nos pusimos a trabajar en ello y en eso estamos", añadió.

Antes las dudas surgidas en el entorno sobre el futuro del club, Javier González Calvo pidió a la afición "que esté tranquila", porque "habrá continuidad, el proyecto continúa". Eso sí, dejó entrever cambios al apuntar que habrá que "podar lo que no valga o lo que haya ido mal, y seguir por la línea en la que veníamos trabajando durante este año y unos meses".

"Es cierto que el primer equipo no ha cumplido sus objetivos, e incluso nos quedamos con una división más de por medio. Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con la misma ilusión de estos meses, con unos propietarios que van a seguir apoyándonos", reiteró el consejero delegado, que aseguró además su continuidad al frente del proyecto: "Yo continuaré al frente del club y con todos los ánimos del mundo. Es cierto que llevo una semana regular porque, como veis, me acaban de operar del tobillo, pero tengo mucha ilusión, sabiendo que hay cosas en las que hemos fallado. En su momento pedimos perdón a nuestros aficionados y ahora hay que intentar no fallar. Lo bueno que tiene el fútbol es que a la temporada siguiente empieza algo nuevo, para poder volver a ilusionarte y cumplir los objetivos", valoró.

Lo que no escondió el consejero delegado del club es que habrá cambios ante el más que previsible recorte presupuestario. "Se adaptará todo el club. El año pasado se hizo un esfuerzo muy grande. El club es muy deficitario pero considerábamos que había que mantener ciertas estructuras, pero ahora en Segunda RFEF habrá que amoldar todos y cada uno de los departamentos, el primero el mío", advirtió, además de reconocer que el club "seguirá siendo deficitario, porque al final tenemos el club que tenemos y simplemente mantener El Arcángel pocos equipos de Segunda y hasta de Primera RFEF podrían hacerlo, pero otras estructuras sí habrá que amoldarlas y reducirlas".

Atentos a cualquier posible vacante

Aunque la realidad del Córdoba es que jugará el año que viene en Segunda RFEF, y con esa idea se planifica, Javier González Calvo reconoció que si surgiera una posibilidad de reengancharse a la Primera RFEF por alguna vacante que pudiera surgir, el club la aprovecharía. "Habrá que estar atentos a todo. Si cabe esa posibilidad, no la vamos a dejar escapar. Tenemos que preparar lo que tenemos ahora mismo y si llega eso, adaptarnos. Si nos toca, esto no lo hemos conseguido por méritos deportivos, pero tras el Numancia somos el segundo equipo en puntos en caso de que alguien descienda. Si aparece esa posibilidad, claro que la cogeremos", aseguró.