El Cádiz perderá definitivamente a uno de sus mejores jugadores ante el Córdoba. El venezolano Darwin Machís no participará en el encuentro de este domingo, por jugar este viernes en un amistoso son su selección nacional, que volverá a jugar el lunes otro encuentro amistoso. Fue el mismo Álvaro Cervera, técnico de los amarillos, el que descartó la participación de uno de sus delanteros estrella, a pesar de que el club amarillo ha tratado hasta última hora de contar con el jugador.

Sin Machís, y también sin Manu Vallejo, ha preparado el partido el técnico de los amarillos, pese a que tenía alguna esperanza en que el venezolano pudiese llegar a tiempo, pero Cervera tiene claro que lo mejor es no forzar la situación. "Juega el viernes –por hoy–, podría llegar el sábado, no entrenar y jugar el domingo", apuntó el técnico, aunque ve esa posibilidad demasiado forzada.

"Hay que dar normalidad las cosas, somos todos iguales. Traerlo después de jugar el viernes para que lo haga dos días después, con un viaje por medio, es una equivocación. Si no entrena durante la semana lo normal es que no juegue", ha señalado.

El técnico de los amarillos ha dejado claro que la ausencia del venezolano, así como la de Manu Vallejo, supone un importante contratiempo para él, aunque prefiere centrarse en las piezas de las que dispone. "Son jugadores importantes, no cabe duda, pero creo que la mejor manera de manejar un grupo es con lo que se tiene, no con lo que no está. Los echamos en falta pero en el momento en que sabemos que no están, lo que tenemos que pensar es que los que están pueden suplirlos y no pensar más allá", señaló Álvaro Cervera.

Como alternativas, sobre todo pensando en un hipotético relevo en la segunda parte, el entrenador de los amarillos anunció que contará con el canterano Javi Navarro. "Seguramente irá convocado porque nosotros tenemos que tener recambios en el banquillo, tanto si el partido va bien como si va mal", explicó Cervera, que es consciente de que "no podemos acabar con los jugadores de banda porque normalmente hacen entre diez o 12 kilómetros".